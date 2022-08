Ein Herbstfest schon im August? Für den Musikverein Dingelsdorf klingt das gar nicht so verkehrt. Über eine Namensänderung für die Fete sei immer wieder mal diskutiert worden, berichtet der Vorsitzende Manfred Renz. Aber es habe sich keine bessere Alternative gefunden, und so sei es bei dem eingebürgerten Begriff geblieben. Die 37. Auflage steigt von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August.

Wie es zu dem Namen kam

Um dabei zu bleiben: Herbstlich soll es nicht werden, und falls doch, stünden Pavillons und Schirme bereit, um die Gäste vor dem Regen zu schützen. Der Grund, warum es Herbstfest heißt, ist auch einfach erklärt.

„Das erste Mal haben wir das Herbstfest noch als Sichelhenke beziehungsweise Erntedankfest gefeiert“, erinnert sich Bernhard Mauz, der vor knapp 40 Jahren bei der Gründung der Festlichkeit dabei war. Zu der sei es gekommen, weil sich das bis dahin von mehreren Vereinen organisierte Sommerfest nicht mehr rechnete. Und sie fand anfangs am letzten Wochenende der Sommerferien statt. Damit hatte der Name Herbstfest auch seine Berechtigung.

Die Sitze und Blumenkübel auf dem Dingelsdorfer Dorfplatz werden für das Herbstfest weggeräumt. Spuren einer Baustelle sind immer noch zu erkennen. Sie hatte monatelang den Platz blockiert. | Bild: Nikolaj Schutzbach

„Es erstreckte sich als Probelauf beim ersten Mal nur über einen Tag“, berichtet Mauz. Beim zweiten Mal waren es dann schon zwei Tage, um den Aufwand von Auf- und Abbau zu rechtfertigen. „Die ersten beiden Male waren kapital verregnet. Trotzdem hat es jedem Spaß gemacht“, blickt Mauz zurück.

Apropos Regen: Da hatten sie im vergangenen Jahr Glück im Unglück, als das Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. „Da hat es nur gep...“, erinnert sich Manfreds Bruder Christian Renz.

Anfangs seien die Stände aus Gerüststangen errichtet worden. Schließlich reifte die Idee, jedes Jahr einen Stand neu zu bauen, um so einen Fundus zu bekommen. Und das klappte auch. „Der erste war der Weinstand. Da war dann etwas Schönes da und hat weinmäßig ausgesehen“, erzählt Bernhard Mauz. Alle Stände seien in einem Baukastensystem errichtet und alle Teile nummeriert worden. „So kann jeder sie zusammenbauen“, betont der Trompeter.

So sieht es aus, wenn in Dingelsdorf gefeiert wird. Eine Aufnahme vom Herbstfest 2019. | Bild: SK-Archiv/Aurelia Scherrer

Auch Feriengäste sollen mitfeiern

Dass das Herbstfest schließlich auf das letzte Augustwochenende verlegt wurde, hatte laut Manfred Renz zwei gewichtige Gründe. Zum einen wollte der Verein auch Feriengäste als Besucher gewinnen, was sich am Ende der Sommerferien schwierig gestaltet habe. Und da am Montag bereits die Schule begann, fehlten Helfer beim Abbau.

Und nun also die 2022er-Auflage. „Wer von auswärts kommt, kann ganz bequem die Busse der Linien 4/13 und 13/4 nutzen, die direkt am Dorfplatz halten“, betont Christian Renz. Für die Eröffnung des Fests am Freitagabend um 19 Uhr ist wie gehabt Ortsvorsteher Heiner Fuchs verantwortlich.

Das ist das Programm Freitag, 26. August 18 Uhr Beginn Festbetrieb auf dem Dorfplatz Dingelsdorf, 19 Uhr Blaskapelle Seerausch. Sie setzt sich aus Mitgliedern des Musikvereins Dingelsdorf und anderen Musikern aus der Konstanzer Gegend zusammen, 21 Uhr Brassmusik mit Deziblech aus Hohenfels, vom Schlager-Klassiker bis zum aktuellen Chart-Hit. Samstag, 27. August 18 Uhr Beginn Festbetrieb auf dem Dorfplatz Dingelsdorf, 19 Uhr Sascha & Friends spielen zum Tanz auf. Sonntag, 28. August 11 Uhr Großer Flohmarkt im Dorf und Frühschoppen mit der Musikkapelle Otterswang, 13.30 Uhr Unterhaltungsnachmittag mit Kinderschminken, der Jugendkapelle Dingelsdorf/Langenrain-Freudental und dem Jodel-Doppelquartett Frauenfeld.

Am Sonntagnachmittag gibt es eine musikalische Spezialität. Das Jodel-Doppelquartett Frauenfeld wird auftreten. Es ist mit den Dingelsdorfer Musikern seit gut 50 Jahren freundschaftlich verbunden. Auch anlässlich des Dirigentenwechsels im Mai hatte es das Publikum mit zwei Liedern begeistert.

Christian Renz hat sich neben dem üblichen Angebot von Steaks bis Pommes auch fürs Essen etwas Neues einfallen lassen: Grillkäseburger. Eine weitere Spezialität sind die Gemüsespieße mit Cheddar-Käse. Schupfnudeln und Crêpes runden das Angebot an warmen Speisen ab. Für den kleinen Hunger gibt es Schmalz-, Speck- und Schnittlauchbrote sowie Käsewürfel.

Großer Flohmarkt am Sonntag

Am Sonntag wird der Speiseplan zum Mittagessen um Jägerbraten mit Spätzle erweitert. Am Nachmittag gibt es dann selbstgebackene Kuchen und Kaffee. An der Weintheke wird das Musikertröpfle in Weiß und Rot ausgeschenkt.

Zudem findet am Sonntag parallel zum Herbstfest der große Flohmarkt statt. Los geht es um 11 Uhr. „Von hier bis zum Steinrennen und verteilt im restlichen Dorf“, erläutert Manfred Renz. „Hier“ meint den Dorfplatz als Festplatz. Um 13.30 Uhr startet der Unterhaltungsnachmittag mit Kinderschminken. Das Festende wird so gegen 18 Uhr sein, schätzt Manfred Renz.