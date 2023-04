Erst brechen sie ein, dann brechen sie die Spielautomaten auf: Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Ostermontag, 10. April, im Schnetztor-Stüble an der Oberen Laube zugeschlagen. Erst vor wenigen Tagen hatte es ganz in der Nähe einen ähnlichen Vorfall auf der Kreuzlinger Straße gegeben.

Konstanz Einbruch in Nachtclub in der Kreuzlinger Straße – Täter schlagen tagsüber zu Das könnte Sie auch interessieren

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, hebelten die Einbrecher im aktuellen Fall sowohl die Haupteingangstür als auch eine Tür zu einem Nebeneingang auf und gelangten so in die Gasträume. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Schnetztor-Stübles bemerkt oder sonstige Informationen zu den Einbrechern hat, kann sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz melden.

Im Herbst 2022 war es zu einer ganzen Serie derartiger Taten in Konstanz gekommen. Sie endete schließlich von selbst, ohne dass die Verantwortlichen geschnappt worden wären.