Konstanz vor 1 Stunde

Diesel in Konstanz teurer als Super E5: Die Preisspirale an den Tankstellen dreht sich weiter

Innerhalb weniger Tage ist der Preis für den Liter Diesel in Konstanz über den für Super E10 geschossen. So haben sich die Preise an den Zapfsäulen zwischen dem 8. Februar und dem 8. März entwickelt.