Konstanz vor 31 Minuten

Diese Konstanzer sorgen für ein Lichtermeer zu Weihnachten, damit auch andere sagen können: „Mein Gott, wie schön haben wir es hier!“

Konstanz wird an Weihnachten zwar kein winterliches Wunderland sein, dennoch haben viele Einwohner ihre Häuser in der Adventszeit dekoriert, um auch andere in Weihnachtsstimmung zu bringen. Unser Autor hat einige der schön geschmückten und beleuchteten Orte besucht – und ist dabei auf Menschen gestoßen, für die das festliche Dekorieren mehr ist als ein notwendiges Muss.