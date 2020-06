Konstanz vor 1 Stunde

Diese Idee macht Schule: Im Archäologischen Landesmuseum werden jetzt Konstanzer Schulklassen unterrichtet

Rahel, Isabella und ihre Klassenkameraden sitzen konzentriert an ihren Tischen und bearbeiten eine Französisch-Aufgabe. Was so normal klingt, ist in diesen Tagen schon eine Meldung wert. Denn erstens beginnen viele Schüler nach wochenlangem Lernen zu Hause erst jetzt wieder mit dem Präsenzunterricht. Und zweitens sitzen Rahel und Isabella nicht in ihrem Suso-Gymasium, sondern im Archäologischen Landesmuseum (ALM).