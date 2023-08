Konstanz schwitzt: Aktuell erlebt die Stadt eine Hitzewelle mit Temperaturen von knapp 34 Grad. Ist das noch normal?

Die Luft flimmert, die Wiesen sind gelb und Ventilatoren laufen auf Hochtouren: Es ist heiß in Konstanz. Am Mittwoch, 23. August, hat das Thermometer zum sechsten Mal in Folge die 30 Grad geknackt. Ein Tag, an dem es heißer als 30 Grad wird, ist