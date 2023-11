Es ist kein heiterer Grund, der die Frauen zusammenbringt. Bei Regen und Wind treffen sie sich am Donnerstagabend, 9. November, in der Konstanzer Döbelestraße. Sie nehmen sich herzlich in den Arm und sprechen sich gegenseitig ihre Freude über die gemeinschaftliche Teilnahme aus.

Wer sind sie? Die Frauen sind Teil des Vereins belladonna und sie haben die Patenschaft für Konstanzer Stolpersteine an der Döbelestraße 2 übernommen. An diesem Tag werden die in den Boden eingelassenen Messingplatten von ihren Paten geputzt und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Die Frauen vom Verein belladonna (von links nach rechts): Maria Theresia Jung, Julia und Maggie Funk sowie Alexandra Rottler. Letzten beiden sind Vorstandsmitglieder. | Bild: Ridder, Sebastian

Die Frauen bestärkt das gemeinsame Gedenken

Eine „Mitfrau“, wie sie sich untereinander nennen, ist Maria Theresia Jung. Sie hat einen eigenen Paten-Stein, ist aber trotz fünf Grad und Regen extra mit dem Rad hergekommen. „Das ist schon ein starkes Zeichen für unseren Zusammenhalt“, sagt Vorstandsangehörige Maggie Funk. Nachdem das Ehepaar Maggie und Julika Funk den Stolperstein geputzt haben, stellen sich die Frauen zu einer Schweigeminute zusammen.

Das gemeinsame Gedenken bestärke die Frauen. Wichtig ist ihnen, an die Gräueltaten zu erinnern und zu mahnen, damit dergleichen nicht wieder geschieht. Gerade in den den aktuellen Kriegslagen und der auch in Deutschland aufkommenden Intoleranz, sagen sie. „Es ist wichtig, das in Gemeinschaft wahrzunehmen. Es ist schön, ein Netzwerk über die Initiative der Stolpersteine zu bilden“, so die Vereinsangehörige Alexandra Rottler.

Das Paar Maggie und Julika Funk putzen die Stolpersteine. Zu den Steinen stellen sie im Anschluss eine Kerze, sowie sechs weiße Rosen. | Bild: Ridder, Sebastian

Geschichte von Mutter und Tochter Fuchs bewegt

Seit 2006 gibt es die ersten Stolpersteine in Konstanz und seit 2018 ist der Verein belladonna Frauen & Kultur Pate für die Stolpersteine von Selma und Irene Fuchs. Sie haben sich bewusst für weibliche Opfer des nationalsozialistischen Regimes entschieden. „Gerne auch eine Lesbe, aber die gab es nicht“, sagt Maggie Funk.

Funk ist bereits seit fast 40 Jahren im Verein, der sich letztendlich für Selma und Irene Fuchs entschied, weil ihre Geschichten zeigten, dass jüdische Frauen zu dieser Zeit in zweierlei Hinsicht diskriminiert wurden. Aber besonders Irenes Geschichte habe sie schließlich berührt, da sie als unabhängige Frau ein doppeltes Opfer ihrer Zeit gewesen sei.

Besonders Irenes Geschichte habe sie berührt, da sie als unabhängige Frau ein doppeltes Opfer ihrer Zeit gewesen sei. Die Tochter von Selma Fuchs studierte und promovierte an der Universität Heidelberg in Rechtswissenschaften, in einer Zeit, in der das alles andere als üblich war.

Die liberal und säkularisiert aufgewachsene Jüdin durfte aber ab 1933 kurz vor Beendigung ihres Referendariats wegen ihrer Herkunft nicht mehr arbeiten. Ihr gelang es 1937, ins Ausland zu flüchten – ohne ihre Mutter Selma, die 1944 in Auschwitz ermordet wurde.

Mehr über Irene Fuchs Irene Fuchs kam am 5. Dezember 1905 in Konstanz auf die Welt. Die Tochter von Selma und Sigmund Fuchs wuchs in einem liberalen Haushalt auf. Wegen Problemen in der Schule stand ihr der heute umstrittene Pfarrer Conrad Gröber mit Rat zur Seite. Irene studierte in Heidelberg Rechtswissenschaften und promovierte 1932. 1933 wird sie jedoch wegen ihrer Herkunft von ihrer Referendariatsstelle entlassen, obwohl sie dort angab konfessionslos zu sein. Nach ihrer Entlassung ging sie auf Reise nach Palästina, nach kurzer Rückkehr floh sie schließlich 1937 unter dem Vorwand einer Reise dorthin. Nach einem unerlaubten Zwischenaufenthalt in der Schweiz gelingt es ihr, durch die Hilfe von Verwandten nach England zu fliehen. 1939 wird sie in England als Flüchtling anerkannt und tritt wenig später der Auxiliary Territorial Service (ATS) bei, der Frauenabteilung des britischen Heeres. Während ihrer Zeit in England wird ihre Mutter in Auschwitz ermordet. 1947 wird sie jedoch Besitzerin des Hauses ihrer Eltern und kehrt für die Formalien nach Konstanz zurück. Doch schon 1951 stirbt sie mit 46 Jahren in London. [Quelle: Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“]

Irene Fuchs als Studentin an der Universität Heidelberg. Sie promovierte dort 1932 in Jura und floh 1937 vor den Nationalsozialisten über Palästina und der Schweiz nach England. | Bild: Archiv der Universität Heidelberg

Mehr über Selma Fuchs geb. Koblenzer Selma Koblenzer, spätere Fuchs, wurde am 4. April 1882 in Meersburg geboren. Sie zog es 1904 nach Konstanz, als sie mit ihrem Mann Sigmund Fuchs in die Döbelestraße 2 zog. Das jüdische Ehepaar feierte zwar die Feststage ihrer Glaubensgemeinschaft, praktizierte den Glauben jedoch nicht. 1905 wurde ihr Kind, Irene Fuchs, geboren. Um die Zeit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 vereinsamte Selma: Von der Gesellschaft werden Juden gemieden, dann starb ihr Mann 1937 und ihre Tochter Irene floh im selben Jahr aus Deutschland. Auch Selma versucht zu fliehen, doch sie bekommt kein Visum, bevor sie 1940 von der Gestapo verhaftet wird und in ein Internierungslager in Gurs kommt. Dort aber die Überraschung: Sie hat bereits 1938 ein Visum bewilligt bekommen und darf 1941 in ein bewachtes Hotel in Marseille. Ihre Ausreise wird allerdings von den Behörden nicht zugelassen. 1942 wird das Hotel geschlossen und am 1944 wird sie nach Auschwitz transportiert. Dort wurde sie drei Tage später am 30. März ermordet. [Quelle: Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“]

Die gebürtige Meersburgerin Selma Fuchs verbrachte beinahe ihr ganzes Leben in Konstanz. Sie versuchte 1938 vor den Nazis zu fliehen, wurde jedoch 1940 von der Gestapo verhaftet und 1944 in Auschwitz ermordet. | Bild: Wellcome Library, London.

Aber nicht nur das: Irene Fuchs habe laut der Initiative in ihrer Jugend ein Verhältnis mit dem umstrittenen Pfarrer Conrad Gröber gehabt, habe das Verhältnis aber wegen seiner Sympathien für die Nazis aufgelöst. Mit der Machtergreifung der Nazis sei sie von der Gestapo zur damals rechtswidrigen Beziehung verhört worden. Während sie den Pfarrer, vermutlich auch aus Eigenschutz deckte, bezeichnete er sie als „rachsüchtige Jüdin“.

Großvater als Verfechter des Nationalsozialismus

„Sie ist Opfer wegen ihrer nicht-arischen Abstammung und als Frau geworden“, sagt Julika Funk. Sie sei eine inspirierende und unabhängige Frau gewesen. „Man könnte sich vorstellen, dass eine Irene Fuchs heute Mitfrau im belladonna wäre – als feministische Frau“, so Julika Funk. Das gelte aber auch für ihre Mutter Selma.

Julika Funk ist Angehörige des Vereins belladonna Frauen und Kultur. Sie inspiriert besonders die Geschichte von Irene Fuchs. | Bild: Ridder, Sebastian

Auch Funk sei in einem liberalen Haushalt aufgewachsen. Ihre Eltern, Kriegskinder, sprachen und gedachten der NS-Zeit. In der Schulzeit habe sie das frühere Konzentrationslager (KZ) Dachau besucht, was sie sehr geprägt habe. Aber erst später habe sie erfahren, dass ihr Großvater ein Verfechter des Nationalsozialismus gewesen sei. Deswegen sei es für die Familie schwierig gewesen, über den Großvater zu sprechen.

Funk war auch in Konstanz für die Umbenennung der Conrad-Gröber-Straße und ist der Meinung: „Solange es Gegenwind für solche Aktionen gibt, sollte man umso mehr dagegenhalten.“

Frauen fordern: KZ-Besuch sollte obligatorisch sein

Bei Alexandra Rottler und Maggie Funk sei die NS-Zeit von ihren Eltern totgeschwiegen worden. „Vielleicht hatten sie auch keine Worte für das, was geschehen war“, sagt Rottler. Sie habe in ihrer Schulzeit ebenfalls das KZ Dachau besucht.

Funk fügt hinzu, dass sie durch einen Film im Geschichtsunterricht das erste Mal mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten konfrontiert wurde. „Es war furchtbar, zu sehen, aber ich möchte es nicht missen“, sagt Maggie Funk.

Maggie Funk ist bereits beinahe 40 Jahre Teil des Vereins und aktuell im Vorstand. | Bild: Ridder, Sebastian

Die Frauen sind sich einig, dass auch junge Menschen früh aufgeklärt werden sollten, solange es in einem angemessenen pädagogischen Rahmen ist. „Der Besuch eines KZs sollte in der Schule obligatorisch sein“, sagt Julika Funk.