Vor zehn Jahren rief Patricia Jäkle-Stadelhofer den Verein ins Leben, um unter dem Motto „Tue Gutes und hab Spaß dabei“ soziale Projekte in Konstanz und der Region zu unterstützen und Freundschaften unter Frauen zu fördern.

Jährlich kommen etwa 10.000 Euro an Spenden zusammen

Jedes Jahr kommt die Damenwies‘n beim Oktoberfest auf Klein Venedig zusammen, wobei in dem Arrangement eine Grundspende von 20 Euro enthalten ist. Das Konzept stieß auf große Resonanz. „Im ersten Jahr hatten wir mit 30 Teilnehmerinnen gerechnet; es kamen aber gleich schon 150 Frauen“, erzählt Jäkle-Stadelhofer.

Die Frauen nehmen diese Freizeitangebote – seit drei Jahren unternehmen die Damen auch Ausflüge zu Weihnachtsmärkten und veranstalten die Fasnachtswies‘n – gerne an. „Jedes Jahr nahmen wir etwa 10.000 Euro an Spenden ein. In diesem Jahr hätten wir die 100.000 Euro geschafft“, sagt die zweite Vorsitzende Claudia Gellings-Fulde.

Spenden gehen unter anderem an das Konstanzer Frauenhaus

Ohne die diesjährige Damenwies‘n wird das allerdings schwierig. Sie schwärmt von den vielen Projekten, die sie bereits unterstützten. Unvergesslich sei beispielsweise die Spendenübergabe in einer Behindertenwerkstatt. „Sie haben uns umarmt“, erzählt Schatzmeisterin Christina Leib.

In diesem Jahr „ist unser Thema häusliche Gewalt“, sagt Leib. Sie wollen das Konstanzer Frauenhaus und das Projekt Frauen in Not unterstützen. Mangels Veranstaltung versuchen sie jetzt über E-Mails und Homepage Spenden zu generieren.

So können Sie spenden Die IBAN (Internationale Bankkontonummer) des Spendenkontos lautet: DE 82 6905 1410 0007 0765 73. Der BIC (Bank Identifier Code) ist SOLADES1REN. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.konstanzer-damenwiesn.de

Ob der Weihnachtsmarkt-Ausflug stattfindet kann, steht noch in den Sternen. Sicher ist: Am 22. September 2021 treffen sich die Frauen wieder zur Damenwies‘n beim Konstanzer Oktoberfest. Dann tritt Beatrice Egli auf.