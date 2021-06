Konstanz vor 5 Stunden

Diese Angeklagten „sollten sich erfolgreicher aus dem Weg gehen“: Eskalation einer Familienfehde beschäftigt das Konstanzer Amtsgericht

Zwei Prozesse, zwei Freisprüche: Am Montag mussten sich Mitglieder verfeindeter Konstanzer Familien vor Gerichten verantworten, deren Fehde bereits in eine Schießerei in einem Konstanzer Wettbüro ausartete. Die Männer waren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Richterin befürchtet, dass der ungeklärte Familienstreit zu weiterem Mehraufwand für das Amtsgericht führt.