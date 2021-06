Konstanz 07. Juni 2021, 18:10 Uhr

Diese Angeklagte ist nicht zu bremsen: Wie eine mutmaßliche Hochstaplerin das Konstanzer Landgericht auf Trab hält

Die Frau soll in Luxushotels in unter anderem Konstanz, Zürich, München und Augsburg übernachtet haben, ohne zu zahlen. Laut Gutachter leidet sie an einer Persönlichkeitsstörung und glaubt, sie sei eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Die Verhandlung gegen sie zieht sich: Denn Silke P. stellt einen Beweisantrag nach dem anderen. Einem Zuschauer platzt der Kragen: Warum schreitet das Gericht nicht ein?