Dieser Ausflug an den See wird für eine Schwimmerin zum Fiasko: Denn ein Dieb hat die Frau am Sonntagmittag, 4. Juni, im Hörlepark bestohlen. Wie die Konstanzer Polizei mitteilt, war die 49-Jährige zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr beim Baden. Ihre Bekleidung und eine Tasche hatte sie zuvor auf eine Bank gelegt.

Als die Frau aus dem Wasser zurückkehrte, stellte sie fest, dass sowohl ihr Kleid als auch die Tasche samt Schlüsselbund und Handy fehlten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Hörleparks beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden. Die Telefonnummer lautet 07531 9952222.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertsachen nie unbeaufsichtigt zu lassen und am besten gar nicht erst zum Baden mitzunehmen. „Nehmen Sie nur das mit, was Sie tatsächlich brauchen“, appellierte Sprecherin Katrin Rosenthal.