Konstanz vor 34 Minuten

Diebes-Tour durch Europa endet im Konstanzer Gefängnis

Ein 34-Jähriger soll innerhalb weniger Tage siebenmal gegen das Gesetz verstoßen haben. Vor dem Amtsgericht gibt er zu, ein Auto in Engen, einen Wohnwagen in Allensbach und ein Paket in Konstanz gestohlen zu haben.