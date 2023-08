Landes- und Bundespolizei haben in Konstanz offenbar einer Diebesbande das Handwerk gelegt. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Beamte der Bundespolizei hatten das Trio am Donnerstagmittag, 10. August, im Stadtgebiet beobachtet, weil es auffällig oft zwischen einem geparkten Auto und der Innenstadt pendelte. Bei einer daraufhin durchgeführten Überprüfung der Männer und des Wagens stellten die Polizisten in dem VW Sharan eine Vielzahl originalverpackter Kopfhörer sowie eine ebenfalls originalverpackte Smartwatch unter den Sitzen fest – noch dazu in unauffälligen Umverpackungen.

Mangels Kaufbelegen oder Rechnungen zu den Elektronikartikeln stellten die Beamten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Da die Männer weder in Deutschland noch in der nahegelegenen Schweiz wohnen, mussten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen eine Sicherheitsleistung bezahlen. Dabei hinterlegen Beschuldigte einen Betrag, der die zu erwartende Geldstrafe und Verfahrenskosten deckt – die Fluchtgefahr wird dadurch kompensiert.

Wo genau der Wagen der Bande stand, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.