Da waren die Tageseinnahmen plötzlich weg: Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag, 11. Juli, im „Schweizer Eck“ in Konstanz einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Das schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz.

Gegen 1 Uhr habe der Unbekannte sich die Börse geschnappt und sei danach über die Straße Zur Laube in Richtung Paradies geflohen. Polizei und Gaststättenmitarbeiter hoffen nun, dass jemand Hinweise auf den Täter hat.

Laut Angaben der Polizei soll der Dieb circa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.