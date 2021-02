Konstanz vor 1 Stunde

Die wohl ungewöhnlichste Fasnacht endet – natürlich mit einer ganz besonderen Verbrennung auf SÜDKURIER on Air

Liegt am Abend des Fasnachtsdienstags normalerweise schon ein Hauch von Melancholie auf Blätzeplatz und Obermarkt, Stephansplatz und Pfalzgarten, so endet diese Corona-Fasnacht 2021 mit echter Dramatik – und per Video. Und mit einer auf SÜDKURIER On Air ab Dienstag, 19 Uhr, abrufbaren Verbrennung für alle, die Fasnet dehom feiern und die närrische Zeit anständig verabschieden wollen.