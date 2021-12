Schaffe ich das überhaupt? Bei vielen sei der Zweifel mitgereist. Sabine Wissmann und Stephanie Schneider-Harttung unterstützen für die Woge psychisch Kranke. Sie wissen, wie diese auf einer Reise reagieren. Sich überhaupt auf den Weg zu machen, sei für die meisten eine große Herausforderung.

Sie hätten weder die Kraft noch die finanziellen Mittel, selbst zu reisen, berichten die beiden. Die Woge möchte über Spenden eine pädagogisch begleitete Reise in die Toskana ermöglichen, auf der die Betroffenen fürs Leben lernen und soziale Teilhabe erfahren.

Die Initiative Die Woge unterstützt 85 Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie war 30 Jahre lang ein Verein. Seit 2020 gehört sie der Spitalstiftung an. Die Betreuten können in eigenen Wohnungen leben, bei Gastfamilien oder in Wohngemeinschaften und Appartements der Woge in Konstanz. Zum Team der Woge gehören 13 Fachleute. Die Mitwirkenden Sabine Wissmann und Stephanie Schneider-Harttung setzen sich als Fachkräfte bei der Woge ein. Die 45-jährige Schneider-Harttung begrüßt es, dass die Woge flexibel auf die Wünsche der Betroffenen eingeht: „Es gibt kein vorgefertigtes Schema.“ Die 46-jährige Wissmann erachtet es als besonders wichtig, die soziale und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Für eine eigene Reise hätten die meisten psychisch Erkrankten kaum Energie. Außerdem fehlten ihnen die Gelder dafür, stellt die fachliche Leiterin Sabine Wissmann fest. Die meisten Betreuten lebten von geringen Löhnen, Renten wegen Erwerbsminderung oder ergänzenden Sozialleistungen. Nur wenige hätten die Chance auf eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt.

Die Woge will nun psychisch Kranke eine Woche lang bei einer Reise aus dem Alltag holen. „Sie müssen die Komfortzone verlassen“, stellt die psychiatrische Fachkraft Stephanie Schneider-Harttung fest. Ihre Kollegin Wissmann sagt: Während der Reise müssten die Menschen für ihre Meinungen einstehen und sich in Flexibilität üben.

Der Spendenzweck Die Woge sammelt für eine pädagogisch begleitete Toskana-Reise. Psychisch Kranke lernen dabei, Hindernisse zu überwinden. Sie haben nicht genügend Kraft und finanzielle Mittel, um selbst auf Reisen zu gehen. Ohne die Woge würden die meisten isoliert leben. Die Kontoverbindung IBAN: DE20 6905 0001 0000 0333 32

Stichwort: SÜDKURIER

Die Organisatoren hoffen, dass bis Sommer 2022 trotz der Pandemie mit dem Coronavirus die Reise in die Toskana möglich ist. „Wir möchten an den Plänen festhalten“, sagt Wissmann. Vieles habe die Woge wegen Corona bereits absagen müssen, etwa den Adventskaffee.

Das sei schlimm, gerade für Menschen, die einzeln wohnen. Sie leben sehr isoliert. Über die Pandemie sagt Wissmann: „Wir begleiten die Menschen auch durch diese gesellschaftliche Krise.“ Es gelte, diese zu bewältigen und zu verhindern, dass persönliche Krisen hinzukommen.

Warum ich die Initiative unterstütze

Bettina Gräfin Bernadotte sagt, für sie gehöre es zur Selbstverständlichkeit, sich sozial zu engagieren. Sie sei im Bewusstsein aufgewachsen, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Zum Wichtigsten im Leben gehöre es, sich gegenseitig zu helfen. Sie rät, zu Weihnachten auf Geschenke zu verzichten und stattdessen eine gemeinnützige Organisation zu unterstützen. | Bild: Alexander Stertzik/Insel Mainau

Für Bettina Gräfin Bernadotte gehört gelebte Vielfalt zur Nachhaltigkeit. „Ich bin beruflich und privat damit beschäftigt“, sagt die 47-Jährige. Sie unterstütze die Woge gern, bei der Fachleute Menschen beiseite stehen, die durch eine psychische Erkrankung beeinträchtigt sind. Die Profis unterstützen sie, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. „Ich bin begeistert davon“, sagt Gräfin Bernadotte. Sie hält es für wichtig, dass diese Personen ihren Erfahrungshorizont erweitern und Herausforderungen meistern dürfen. Solche Erfolgserlebnisse könnten sich auf deren Zukunft positiv auswirken.