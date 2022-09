Uraufführung des Musicals Vinland

Das Kammermusical Vinland wird am 11. November um 20 Uhr im Konstanzer Wolkensteinsaal, Katzgasse 3, uraufgeführt. Weitere Aufführungen sind am selben Ort am 12. November um 20 Uhr sowie am 13. November um 19 Uhr. Hier finden Sie alle Informationen zu Vinland.