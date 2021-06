Das Hochhaus nahe der Grenze zu Konstanz wird seit Sommer 2020 erneuert. Im kommenden Frühjahr soll das Midori genannte Projekt eines Schweizer Investors abgeschlossen sein und im März könnten die ersten Mieter einziehen. Doch wie sieht es derzeit in der ehemaligen „Schwaben-Migros“ aus? Ein Rundgang in Bildern.

Der gesamterneuerte Wohnturm der ehemaligen „Schwaben-Migros“ in Kreuzlingen, von der Ecke Konstanzerstraße/Brückenstraße aus gesehen. Kommenden März könnten hier die ersten Mieter einziehen.| Bild: Marcel Jud

Lang, lang ist es her, dass sich Konstanzer in der sogenannten Schwaben-Migros in Kreuzlingen mit Nudeln oder Schokolade eindeckten. Das unweit des Grenzübergangs Emmishofer Tor an der Konstanzerstraße gelegene Gebäude stand rund zehn Jahre leer