Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn versuchte, in der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses zur Beruhigung beizutragen. Die Stadträte fragten nach, wann denn nun die versprochene Freiluft-Galerie in der Marktstätten-Unterführung realisiert werde? Sobald die Temperaturen konstant wieder bei fünf Grad liegen würden, könnten die Rahmen für die zeitgenössische Graffiti- und Straßenkunst aufgehängt werden, so der Baubürgermeister.

Dies bestätigte auch Christian Kossmehl, der als Stadtrat die Freien Wähler in der Sitzung vertrat, und als Handwerker an der Unterführung tätig ist. Dank einer Förderung der Landesstiftung Baden-Württemberg über 25.000 Euro, seien zwei große Präsentationen um die neue Kunstmeile mitten in der Stadt möglich. Eine sei vor der Sommerpause geplant, und eine danach, sagte Bürgermeister Langensteiner-Schönborn.

Das Thema Klimaschutz soll künstlerisch umgesetzt werden

Aktuell sind in der Unterführung neue, kleine weiße Kacheln an den Wänden zu sehen, Holzrahmen und Baustellen-Absperrungen. Im Durchgang sollen 12 große Rahmen im Querformat entstehen. Das Bewusstsein für moderne Kunst soll gleichsam im Vorbeigehen entstehen.

Die Unterführung wirkte bisher wenig einladend für längere Aufenthalte. Das soll sich ändern. In einem ersten Bilderzyklus sollen Künstler das Thema Klimaschutz umsetzen. Das Kulturamt der Stadt Konstanz plant, die entstandenen Kunstwerke in der städtischen Datenbank zu dokumentieren und zu erläutern.

Die Unterführung stelle einen wichtigen Zugang zur historischen Altstadt dar. Zu diesem Schluss kam die Stadt Konstanz in einer Mitteilung über die Pläne für die Freiluft-Galerie. Der neue Ausstellungsraum in der Unterführung soll Künstler aus den Sparten Graffiti und Street Art zusammenbringen. Neben dem Kulturamt Konstanz sind der Konstanzer Kommunikationsdesigner und Experte für Urban-Art Emin Hasirci eingebunden, ebenso das Hochbauamt und der Denkmalschutz der Stadt.