Sie hat Tränen in den Augen. Das Sprechen fällt Michaela Heizmann, Mitarbeiterin von Karstadt in Singen, nicht leicht. Der Schock, dass die Filiale geschlossen werden soll, sitzt tief. Der Großteil des Teams arbeite schon viele Jahre, zum Teil seit Jahrzehnten, miteinander.

„Es zeigt, dass alle zusammenstehen“

„Wir sind eine Familie“, sagt sie und inkludiert hierin auch die Konstanzer Kolleginnen und Kollegen, die am Dienstagmorgen vor dem Konstanzer Haus eine Solidaritäts-Kundgebung organisiert haben. „Es zeigt, dass alle zusammenstehen, und wir sind froh, dass uns alle unterstützen“, sagt Heizmann und fügt an: „Wir geben nicht auf in Singen.“

Singen Karstadt-Schließung: Singen macht mobil gegen Pläne des Essener Handelskonzerns Das könnte Sie auch interessieren

Die Solidaritätskundgebung war den Konstanzer Karstadt-Mitarbeitern ein großes Anliegen. „Ich bin seit mehr als 26 Jahren bei Karstadt. Im Dezember dachte ich, nach vielen Jahren der Probleme wäre endlich alles gut. Corona hat alles geändert“, resümiert Juris Peksan aus Konstanz.

Bild: Scherrer, Aurelia

Die Schließung der Singener Filiale bezeichnet er als „Katastrophe“, schließlich „kennt man die meisten Leute; bei uns herrscht eine familiäre Atmosphäre“, so Peksan, der anfügt: „Wenn es keine Arbeit wäre, wäre es eine WG.“

Singen Singen verliert seine Karstadt-Filiale: Rund 100 Beschäftigte von Schließung betroffen Das könnte Sie auch interessieren

Das Konstanzer Karstadt-Team will den von der Schließung Betroffenen Mut machen, wenngleich sie sich fragen, wie langjährige Mitarbeiter gerade in der Krisenzeit eine Vollzeitstelle im Einzelhandel finden sollen. Glücklich sind auch die Konstanzer nicht. „Die Unsicherheit bleibt“, sagt Peksan.

„5317 Menschen sind von der Schließung betroffen“, so der Betriebsratsvorsitzende Stefan Mancassola. Die Bekanntgabe der Singener Schließung kam auch für ihn „plötzlich und unerwartet“.

„Aufgeben ist keine Option!“

Nach kurzer Erleichterung wegen des Erhalts der Konstanzer Filiale „stand vielen der Schock ins Gesicht geschrieben“, als sie von Singen erfuhren, berichtet Mancassola. Der Betriebsratsvorsitzende fügt hinzu: „Wir zeigen uns solidarisch. Aufgeben ist keine Option!“ Es sei wichtig, gute Argumente vorzutragen.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Markus Klemmt versprach, „bundesweit um jede einzelne Filiale und jeden Arbeitsplatz zu kämpfen“. Auf das Management müsse Druck ausgeübt werden, meinte auch Oberbürgermeister Uli Burchardt, der versprach: „Auch wir werden tun, was wir können.“