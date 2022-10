Konstanz vor 1 Stunde

Die unendlichen Baustellen von Allmannsdorf – noch hat‘s sich nicht ausgebuddelt

Die Arbeiten in der Mainaustraße sind zwar beendet, doch die Baustellenampeln und die Einbahnregelung am dortigen Supermarkt bleiben vorerst bestehen. Warum ist das nötig? Und wo wird in Allmannsdorf noch gebuddelt?