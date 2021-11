von Antonia Wintersig

Vor allem wer vermehrt Auto und Bus in Konstanz fährt, wird sich noch an die Baustelle am Rheinsteig erinnern. Im Zuge dieser Baumaßnahmen waren auch bereits die entsprechenden Mittel für die vier Brückenskulpturen und die Ufermauer eingeplant. Die Herren am Seerhein standen bis 1936 auf der Rheinbrücke, ehe sie wegen Bauarbeiten zum Rheinsteig umgesiedelt wurden. Deshalb werden sie noch heute Brückenskulpturen genannt.

In den vergangenen Wochen wurden die vier Skulpturen vom zuständigen Hochbauamt gereinigt und restauriert. Dies geschieht nicht unbedingt nach einem regelmäßigen Muster, sondern nach Bedarf, wie Anja Rothöhler vom Hochbauamt Konstanz erklärt.

Vor zehn Jahren fand eine Umverteilung der Bäume am Rheinsteig statt – zuvor hatten einige der Skulpturen direkt neben einem Baum gestanden, sodass es durch Laub und Feuchtigkeit zu vermehrter Vermoosung kam. Die Arbeiten begannen Mitte Oktober mit der Gerüststellung. Anfang dieser Woche waren sie dann abgeschlossen.

Bei der Reinigung wurde zudem eine Schadensbeurteilung durch den zuständigen Restaurator Riccardo Itta aus der Bildhauerwerkstatt Überlingen vorgenommen, so Rothöhler. Für den Bischofsstab aus Metall der Skulptur von Bischof Gebhard wurde Katrin Hubert vom Restaurierungsatelier Konstanz zur Beratung hinzugezogen.

Die Skulpturen wurden mit einem Reinigungsmittel vorbehandelt, es folgte die Reinigung mit einem Heißdampfgerät. Abschließend wurden Risse und andere Schäden restauriert. Seit gestern sind die Brückenskulpturen wieder ohne Gerüst. Die Restaurierung der Skulpturen sei der Schlusspunkt der Straßenbaumaßnahmen am Rheinsteig gewesen, so Anja Rothöhler.