Oftmals müssten die Technischen Betriebe (TBK) dabei zwischen dem ökologisch Sinnvollen und den Ansprüchen an eine Freizeitfläche Kompromisse eingehen, sagte Andreas Hoffmann, Chef der Grünpflege bei den Technischen Betrieben, nun im Betriebsausschuss. An mehreren Beispielen legte er die Gratwanderung der Fachleute dar.

Für biologische Vielfalt Seit dem Jahr 2012 gehört die Stadt Konstanz zu den Kommunen, die für biologische Vielfalt eintreten. Der Gemeinderat hatte dies beschlossen. Die Technischen Betriebe versuchen nun, auf dem öffentlichen Grün den Ansprüchen von 500 Wildbienen gerecht zu werden, aber auch den Käfern und Kleininsekten. Andererseits muss sie dafür sorgen, dass sich die Menschen im Stadtraum wohlfühlen.

Totholz sei zwar ökologisch gut, allerdings dürfe es an manchen Stellen nicht liegen bleiben, stellte Hoffmann fest. An der Hangkante in Hohenegg beispielsweise könnten abgestorbene Bäume abstürzen und Menschen auf öffentlichen Wegen gefährden.

Blumen im Herosépark fallen Besuchern zum Opfer

Selbst umgefallene Weiden im Tägermoos dürften nicht liegen bleiben. Auch hier bestehe die Gefahr, dass sich am Seerhein spielende Kinder verletzen. Im Herosépark seien mehr als 10.000 Blumen gesetzt worden, doch wegen der intensiven Nutzung der Wiesen durch Freizeitsuchende und spielende Kinder seien kaum welche übrig geblieben.

Am Grenzbach im Paradies hätten die Gärtner eingreifen müssen, weil sich der japanische Knöterich ausbreitete, sagte Hoffmann auf Nachfragen aus dem Ausschuss. Die schnell wachsende Pflanze drohte, alles zu überwuchern und der Artenvielfalt ein Ende zu bereiten. Zudem sei es darum gegangen, den Durchfluss im Bach wieder zu gewährleisten. Hier hätten sich Pflanzenreste gestaut. „Es war notwendig, den Bestand zu verjüngen.“

In den Tagen nach den Arbeiten habe es auf dem Wanderweg übel ausgesehen, räumte der Fachmann für Grünpflege ein. Achim Schächtle, Stadtrat der FDP, hatte sich darüber gewundert, warum am Bach schwere Geräte zum Einsatz kamen und entsprechende Spuren hinterlassen haben.

Unterschlupf für Tiere? Freifläche für die Menschen?

Hoffmann legte auch am Beispiel von Brombeerbüschen dar, wie die TBK-Teams versuchen, der Natur zu genügen und den Bedürfnissen der Menschen nachzukommen. Brombeeren seien für Vögel, Igel und Kleinsäuger interessant, andererseits neigten sie dazu, große Bestände zu bilden. Also versuchten die TBK-Teams, den freien Blick auf den See zu gewährleisten, und sorgten dafür, dass Wiesen, die etwa als Veranstaltungsfläche benötigt werden, frei bleiben.

Andere Flächen nutzen die TBK, um Tieren einen Unterschlupf zu bieten. Ziel sei die Stärkung der biologischen Vielfalt, sagte Hoffmann. Oftmals seien die Erfolge erst nach Jahren zu erkennen. Manchmal sehe es für den Laien ungepflegt aus, wenn die Technischen Betriebe Überwinterungsplätze für Insekten erhalten. Sie lassen dann nämlich Halme und Stängel stehen. Die Fachleute ergänzen angeflogenes Saatgut durch Mischungen, die dem Standort angepasst sind.

Stadtbäume sollen Tieren einen Lebensraum bieten. Nicht immer erreiche man das Ziel mit heimischen Pflanzen, sagte der Grünexperte. Die Stadt müsse auch auf Gewächse setzen, die mit dem urbanen Klima zurecht kommen. So sei etwa der Schnurbaum nicht heimisch, biete aber Bienen zu einem späten Zeitpunkt noch viel Nahrung. Die einheimischen Sorten Eiche oder Vogelkirsche seien Nahrungsquelle und Lebensraum für hunderte Tiere. Hier kommen auch Nisthilfen zum Einsatz.

Nicht alle defekten Bäume werden entfernt

Um die Standfestigkeit alter Bäume zu erkunden, setzten die Experten in machen Fällen ein Endoskop ein, also ein kleines Kamerasystem, mit dem sie Hohlräume untersuchen können. Wenn notwendig, werde der Baum gesichert, wenn Passanten keine Gefahr drohe, dann lasse man auch einen defekten Baum stehen. Auch Gehölze bieten Vögeln Schutz und Nahrung. Nektar und Pollen finden Insekten und Schmetterlinge auf Arten wie Felsenbirne, Kornelkirsche oder Schlehe.

Seit rund zehn Jahren weiten die TBK die Anlage von Staudenflächen aus. Bestimmte Sorten eignen sich gerade für trockene und heiße Standorte entlang einer Straße. Dazu gehörten beispielsweise Thymian, Fenchel oder das Bohnenkraut, die in einem Kiessubstrat wachsen. Auch auf diesem Feld setzen die TBK nicht nur auf einheimische Pflanzen. Der Kreisverkehr an der Riedstraße sei zum Beispiel mit Stauden entwickelt worden.

Es gab Jahre, da hatte Konstanz auch im Winter Blumen, etwa Tausendschön und Vergissmeinnicht. Auf diesen Wechselflor habe man in diesem Jahr verzichtet, sagt Andreas Hoffmann. Das spare Geld. Zudem habe es kaum Arten gegeben, die davon profitierten. „Der Wechselflor ist teuer. Aber der Gemeinderat wollte es so.“ Inzwischen habe ein Umdenken eingesetzt. Alle befürworten eine ökologische Ausrichtung der öffentlichen Grünflächen.

Andreas Hoffmann und Nina Zimmer haben durch raffiniert kombinierte Staudenpflan­zungen bereits den Verkehrsteiler in Wollmatingen optisch und ökologisch deutlich aufgewertet. | Bild: SK-Archiv

Christel Thorbecke (Freie Grüne Liste) fragte, warum an der Seestraße das für Arten wertvolle Laub so schnell weggefegt werde. Andreas Hoffmann sagte, es handle sich um einen Verkehrsweg für Radfahrer und Fußgänger, der freigeräumt werden müsse. Ganz anders sehe es im Park der Villa Prym an der Seestraße aus. Dort werde das Laub liegengelassen.

Auf der einen Seite versuche man, Gräser lange stehen zu lassen, damit sich Insekten dort aufhalten können, auf der anderen Seite gelte es, Verbuschung zu verhindern. Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn schlug vor, einen Pfad und Hinweisschilder einzurichten, damit Bürger erfahren, wie sehr das Tun der Grünpfleger auf Biodiversität ausgerichtet ist.