Die Stadt greift dem Handel unter die Arme: So soll die Konstanzer Innenstadt wiederbelebt werden

Der Konstanzer Gemeinderat will einen Beitrag zu möglichst guten Bedingungen für den innerstädtischen Handel nach Ende der Pandemie leisten. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung und der Marketing und Tourismus GmbH (MTK) ist dafür ein Förderbetrag in Höhe von insgesamt 210.000 Euro vorgesehen. Zudem soll durch einen Gutschein und kostenlose Busfahrten die Innenstadt wiederbelebt werden.