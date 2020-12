Januar 2020: Unbekannter schießt auf Autos und Häuser

Symbolbild. | Bild: Friso Gentsch/dpa

Gleich zu Beginn des Jahres schießt ein Unbekannter in Wollmatingen auf Autos und Häuser. Die Polizei findet am Tatort 4,5-Millimeter-Kugeln, wie sie im Schießstand auf dem Rummel genutzt werden. 17 Anzeigen gingen damals bei der Polizei ein. Im Zuge der Ermittlungen konnte als Beschuldigter ein 17-Jähriger ermittelt werden, das ergab eine Nachfrage des SÜDKURIER. Auch Luftdruckwaffen stellte die Polizei sicher, so Polizeisprecher Uwe Vincon. Allerdings wurde das Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen aus Mangel an Beweisen wieder eingestellt. Dennoch muss er wegen des unerlaubten Besitzes der Luftdruckwaffen mit einem Bußgeld rechnen.

Februar 2020: Sabine zeiht Schneise der Verwüstung durch Konstanz

Sturm Sabine richtete am Constanzer Wirtshaus Schäden an. | Bild: Oliver Hanser

Mit einem der gewaltigsten Stürme der vergangenen Jahre hatten Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr Anfang Februar zu kämpfen. Auch in Konstanz hinterließ Sturm Sabine eine Schneise der Verwüstung. Die B 33 musste zeitweise gesperrt werden, weil der Wind ein Wellblechdach auf die Fahrbahn geweht hatte. Bahn und Fähre standen stundenlang still, und Bäume fielen nicht nur auf die Straße, sondern beschädigten auch Autos.

März 2020: Kellerbrand macht Haus unbewohnbar

Die Feuerwehr Konstanz hat am Morgen des 28. März 2020 einen größeren Gebäudebrand in der Cherisystraße im Stadtteil Petershausen bekämpfen müssen. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Am 28. März kommt es zu einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Cherisystraße. 60 Personen wurden evakuiert, zwei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ernsthaft verletzt wurde allerdings niemand. Die Brandursache ist bis heute unklar.

April 2020: Schweizer Polizei findet drei Kilogramm Kokain

In Kreuzlingen wurden – mutmaßlich in der Nacht auf Sonntag, 5. April 2020 – laut Kantonspolizei Thurgau drei Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Rauschmittel wurden in einem Rucksack nahe der Grenze zu Konstanz gefunden. | Bild: FLO ARNOLD, Kapo TG

Drei Kilogramm Kokain fand die Schweizer Polizei im April. Die Drogen wurden unweit der Grenze, zwischen dem Fußballplatz Döbeli und der Grenzbachstraße in Kreuzlingen, in einem schwarzen Rucksack entdeckt. Ob sie von Konstanz aus über die damals geschlossene Grenze geworfen wurden, konnte nicht ermittelt werden.

Mai 2020: Änderung der Straßenverkehrsordnung sorgt für Unverständnis

Raffaele Zingariello erklärt dieser jungen Autofahrerin das Problem: Wenn sie ihren Wagen auf dem Schutzstreifen für Radfahrer abstellt, müssen diese auf den Fahrbahnbereich für Autofahrer ausweichen – und sehen dann womöglich nicht den von hinten nahenden Verkehr. | Bild: Brumm, Benjamin

Ende April wurde die Straßenverkehrsordnung geändert. Im Mai war der SÜDKURIER bei einer Kontrolle der neuen Regeln mit der Ortspolizeibehörde unterwegs. Viele der Straßensünder hatten von der Änderung keine Ahnung. Doch die meisten hatten Glück, sie wurden mit einer Verwarnung wieder gehen gelassen.

Juni/Juli 2020: Feierabendräuber hält Einzelhandel in Schach

Mittwoch, 8. Juli, 19.23 Uhr: Der Obi in der Carl-Benz-Straße wird überfallen. Zwei Mitarbeiter werden verletzt. Der Täter kann kurz darauf festgenommen werden. | Bild: Wagner, Claudia

Über mehrere Wochen hinweg hielt der sogenannte Feierabendräuber den Konstanzer Einzelhandel in Atem. Insgesamt vier von sechs Überfällen hatte er im Mai und Juni verübt. Damals tappte die Polizei allerdings noch im Dunkeln. Bis der Räuber dann bei seinem sechsten Überfall im Juli in einem Obi-Markt von der Polizei geschnappt werden konnte. Er wird sich Anfang des kommenden Jahres unter anderem wegen schweren Raubs vor Gericht verantworten müssen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage des SÜDKURIER.

Juli 2020: Asylbewerber wird tot am Seerhein gefunden

Die Polizei hat den Fundort des Mannes in der Otto-Adam-Straße nahe dem Seerhein abgesucht. | Bild: Zieger, Philipp

Der Tod eines 60-jährigen iranischen Asylbewerbers am Seerhein beschäftigte die Polizei im Juli. Der Tote war in einer Garageneinfahrt gefunden worden. Kopfverletzungen deuteten darauf hin, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte. Ein Täter konnte bisher nicht gefunden werden, die Ermittlungen laufen laut Polizei aber noch.

August 2020: Unfall bei Allensbach mit fünf Schwerverletzten

Bei einem schweren Unfall in der Nacht zum 1. August 2020 wurden bei Allensbach-Mitte fünf Menschen verletzt, zwei davon sehr schwer. Die Feuerwehr musste sie mit schwerem Gerät aus den Trümmern ihrer Fahrzeuge befreien. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. | Bild: Lutz, Stefan

Fünf Menschen verletzten sich schwer bei einem Unfall am 1. August auf der B 33 bei Allensbach. Ein 22-Jähriger war in der Baustelle mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Daraufhin rammte er den Lieferwagen eines 39-Jährigen. Der Fahrer des Lieferwagens verletzte sich bei dem Unfall schwer. Im Wagen des Unfallverursachers befanden sich drei weitere Insassen. Diese verletzten sich ebenfalls schwer und mussten in eine Klinik gebracht werden.

September 2020: Lastwagen prallt gegen Parkhaus und verschiebt die Wand

Die Wand des Parkhauses Marktstätte wurde durch einen Unfall mit einem Lkw rund einen Meter nach innen verschoben. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Zu einem kuriosen Unfall kam es im September 2020: Beim Versuch, in der Dammgasse zu wenden, prallte ein Lastwagenfahrer mit seinem Lkw gegen die Wand des Parkhauses Marktstätte. Die Wand wurde dabei einen Meter nach innen verschoben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Oktober 2020: 60 Vermummte bewerfen Haus mit Farbbomben und Eiern

Das Haus der Eltern von Dominik B. in der Dresdener Straße wurde mit Farbe beschmiert. | Bild: Küster, Sebastian

Am Rande einer Demonstration bewarfen 60 Vermummte im Oktober 2020 ein Haus im Berchengebiet mit Farbbeuteln und Eiern. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Vermummten und einem Anwohner. Die Polizei ermittelte daraufhin wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ermittlungen wegen Landfriedensbruch laufen laut Polizei derzeit noch.

November 2020: Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

Symbolbild. | Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Eine Welle von Betrugsanrufen erreichte Konstanz im November. Die Betrüger hatten sich per Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und die Übergabe von Wertgegenständen gefordert. Noch immer werden Fälle solcher Betrugsanrufe bekannt.

November 2020: Mehrere Körperverletzungen an einem Wochenende

Symbolbild. | Bild: Patrick Seeger

Eine Gruppe, die mutmaßlich schlägernd durch Konstanz zog, hielt die Polizei am Wochenende rund um Halloween in Atem. Mehrere Körperverletzungsdelikte wurden an diesem Wochenende begangen. Ob es sich dabei immer um die gleiche oder mehrere Gruppen handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Bei einer Auseinandersetzung konnte ein 20-Jähriger festgenommen werden, der in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Zu weiteren Festnahmen sei es in diesem Zusammenhang aber bisher nicht gekommen. Die Ermittlungen gestalten sich nach Angaben von Polizeisprecher Uwe Vincon schwierig. Der Grund: Keiner der Geschädigten hatte Anzeige erstattet.

Dezember 2020: Mann wird von Auto erfasst und stirbt

Symbolbild. | Bild: Thaut Images - stock.adobe.com

In der Litzelstetter Straße im Bereich des Wertstoffhofs kam es am 16. Dezember zu einem tragischen Unfall. Ein 66-Jähriger war dort von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er anschließend im Krankenhaus verstarb. Bisher ist der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt.