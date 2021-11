Konstanz vor 43 Minuten

Die Schlange zog sich durch die halbe Altstadt: Knapp 600 Corona-Impfungen in Konstanz. Weitere Aktionen geplant

Trotz mehrerer Stunden Wartezeit zeigten sich die meisten Impfwilligen geduldig und verständnisvoll. Es gab er aber auch Kritik an der Organisation. Einige Bürger hätten sich solche Impfaktionen früher gewünscht. Sogar 145 Erstimpfungen konnte die Stadt zu später Stunde am Samstag verkünden. In einem waren sich alle Beteiligten einig: Die Pandemie lässt sich nur mit Schutzimpfungen erfolgreich bekämpfen.