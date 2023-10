Konstanz beseitigt eine Radfahrerfalle in der Innenstadt: Der Bushaltebereich am Bodanplatz wird ab Montag, 23. Oktober, saniert. Das geht mit künftig größerer Sicherheit einher – in den nächsten Wochen aber auch mit weiteren Einschränkungen.

Die Bodanstraße wird auf Höhe der Bushaltestelle auf eine Fahrspur reduziert, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Und bis voraussichtlich 24. November hält an dieser Stelle auch kein Bus mehr. Fahrgäste können stattdessen in der Nähe die Haltestelle Schnetztor nutzen.

Die Busspur an der Bodanstraße ist ausdrücklich auch für Radfahrer freigegeben. Doch die müssen wegen der Wülste und Kanten im Bereich der Bushaltestelle vor allem mit Rädern mit dünneren Reifen höllisch aufpassen. So war im August 2022 dort ein junger Mann gestürzt und deswegen im Krankenhaus gelandet.

Grund für die Verwerfungen ist die intensive Nutzung. „Spurrillen entstehen auf Asphaltstraßen immer dann, wenn schwere Fahrzeuge wie Busse oder Lastwagen an derselben Stelle fahren, bremsen und anfahren“, sagt Uwe Kopf, Leiter des Tiefbauamts der Stadtverwaltung Konstanz. Dazu kommt in heißen Sommern die Verformung durch die hohen Temperaturen. Besonders betroffen: die Fahrbahnen an Bushaltestellen oder vor Ampeln.

Bodanplatz: Eine Fahrt über den gefährlichen Abschnitt Video: Kerstin Steinert

Die Technischen Betriebe Konstanz fräsen solche Wülste zwar immer mal wieder ab, doch an dieser Stelle sind die Einebnungsversuche laut Benedikt Brüne von der Pressestelle der Stadtverwaltung an ihre Grenzen gekommen. Deshalb wird an der Haltestelle Bodanplatz nun ein Betonbelag aufgebracht, der nicht empfindlich auf Temperaturen und Druck reagiert.

Das Tiefbauamt ist laut Uwe Kopf bestrebt, bei allen anstehenden Baumaßnahmen in der Stadt die angrenzenden Bushaltestellen entsprechend umzugestalten – am Sternenplatz und an der Fürstenbergstraße ist das schon gesehen. Auch am Bodanplatz nutzt die Stadt nun aus, dass in dem Bereich ohnehin gerade gebaut wird: Wegen der Arbeiten am Kreisverkehr fließt der Verkehr vom Lago-Center/Hafenstraße derzeit über den Bahnhofplatz und nicht über die Bodanstraße ab.

Blick Richtung Lago. Der Belag an der Bushaltestelle ist völlig hinüber und wird durch Beton ersetzt. | Bild: Kerstin Steinert

Die Sanierung der Haltestelle kostet etwa 120.000 Euro – eine Förderung bekommt die Stadt dafür laut Brüne nicht. Neuer Beton braucht allerdings Wochen, bis er ausgehärtet ist. In dieser Zeit darf er nicht belastet werden. Deshalb dauern die Arbeiten an der Bushaltestelle auch bis Ende November.

„Der wöchentliche Teil-Rückbau der Baustelle, um an den verkehrsreichen Tagen Freitag und Samstag den Verkehr nicht übergebührlich zu behindern, braucht natürlich ebenfalls eine gewisse Zeit“, sagt Benedikt Brüne. Denn an Wochenenden und Feiertagen soll die Baustellen-Umzäunung zurückgebaut werden, sodass auf der Bodanstraße beide Fahrspuren zur Verfügung stehen.