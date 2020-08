Konstanz/Allensbach vor 57 Minuten

Die Planungen für den Neubau der B33 zwischen Allensbach und Konstanz gehen in eine neue Runde. Das sind die wichtigsten Änderungen.

Lärmschutz, Fahrbahnverbreiterung, Schadstoffüberwachung: Zum fünften Mal wird der Ausbau der Bundesstraße in Teilen umgeplant. Was ist neu, was bleibt beim Alten? Das zeigen wir Ihnen aus der Vogelperspektive.