Es ist mehr als nur ein Zeichen der Solidarität. Es geht um konkrete Hilfsprojekte, die den Menschen in der westukrainischen Stadt Berdytschiw zugutekommen sollen. Die entsprechenden Verträge dieser Solidaritätspartnerschaft sind jetzt unterzeichnet.

Im Fokus dieser Partnerschaft stehen nicht finanzielle Hilfen, sondern konkrete Projekte, stellt Martin Schröpel, Beauftragter für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement, fest. „Es geht um kulturelle, humanitäre und soziale Projekte und Anschaffung von Gegenständen zur Lebensgrundlage“, skizziert er.

Konstanz Die Toten Hosen haben es getan – aber wer steht noch im Goldenen Buch der Stadt Konstanz? Das könnte Sie auch interessieren

Es geht um konkrete Hilfsprojekte

Ein ausgedientes Feuerwehrfahrzeug solle nach Berdytschiw geliefert werden, ebenso wie Tiefbrunnenpumpen, da die Wasserversorgung in der Ukraine prekär sei, gibt Schröpel Beispiele. Ein großes Projekt, für das sich Konstanz Fördermittel erhofft, sei die Beschaffung einer Röntgenanlage sowie OP-Tisch, die im Klinikum von Berdytschiw dringend benötigt würden.

Die Partnerschaft wird vom Gros des Konstanzer Gemeinderats begrüßt. Gisela Kusche (FGL) ist froh, dass praktische Hilfe geleistet werde, ebenso wie Roger Tscheulin (CDU), denn es ginge um „konkrete Projekte“ und nicht um eine „reine Wohlfühlpartnerschaft“. Die Partnerschaft „wird als Zeichen der Hoffnung in der Ukraine aufgenommen“, ist Tscheulin überzeugt.

Stadtrat Reile übt Kritik und bekommt Contra

Nur Holger Reile (Linke Liste) gießt Wasser in den Solidaritätswein. Er verweist erneut auf Stepan Bandera, den er als „höchst umstritten“, als einen „Kriegsverbrecher und Faschist“ und als „Nazikollaborateur“ bezeichnet. Eben jener Person werde in Berdytschiw „in vielen Teilen als Nationalheld gefeiert“, so Reile, der anfügt: „Wir könnten der Doppelmoral bezichtigt werden, in einer Zeit, wo die braune Suppe über Europa schwappt.“

Konstanz In Berdytschiw ist eine Straße nach Stepan Bandera benannt: Wird das in Konstanz zum Problem? Das könnte Sie auch interessieren

Reiles Rede bleibt nicht unwidersprochen im Raum stehen. „Wir haben auch eine historische Verantwortung“, entgegnet Jan Welsch (SPD). „Aber gerade wir sollten nicht mit einem erhobenen historischen Zeigefinger durch die Lande ziehen.“ Roger Tscheulin findet auch: „Wir Deutsche sollten uns zurückhalten, zu schulmeistern. Jetzt geht es um Hilfeleistung und nicht um historische Lehren.“

Dann kommt es noch zu einem Videogespräch mit Bürgermeister Serhij Orljuk. Er und Bürgermeister Andreas Osner bekräftigen die Partnerschaft – der Gemeinderat klatscht. Doch will Reile wissen, wie die Stadt zu dem umstrittenen Bandera, nach dem auch eine Straße benannt sei, steht. Orljuk verweist kurz und knapp darauf, dass das der Geschichte angehöre, er jetzt aber nicht über Namen der Straßen in Berdytschiw sprechen wolle.