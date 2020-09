Konstanz vor 1 Stunde

Die OB-Kandidaten im Videointerview: Wohin wird sich Konstanz mit Ihnen als Oberbürgermeister entwickeln? Was wird sich verändern?

Fünf Bewerber wollen Oberbürgermeister von Konstanz werden. In diesem Interview zum Thema Stadtentwicklung erklären die Kandidaten unter anderem, was sie als das größte Problem in Konstanz sehen.