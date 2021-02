Video vor 1 Stunde

Die närrischen Spiele sind eröffnet: Eltern und Lehrer des Ellenrieder-Gymnasiums haben sich Aufgaben für Klassenwettbewerbe ausgedacht

Ein bisschen Spaß muss sein – auch in diesen schwierigen Zeiten. Zwar gibt es dieses Jahr an Fasnacht kein frühmorgendliches Wecken, keine Umzüge, kein Feiern in den Gassen und Besenwirtschaften. Doch für die Schüler des Ellenrieder-Gymnasiums soll die fünfte Jahreszeit trotzdem kreativ und lustig werden. Sport- und Musikunterricht mal anders.