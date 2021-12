Die Malteser setzen darauf, den eigenen Nachwuchs auszubilden. Ein Teil der heutigen Führungsschicht der Konstanzer Malteser hatte zum Beispiel als Schulsanitäter angefangen. Deshalb haben Aktionen, wie das geplante Ausbildungsbiwak, eine besondere Bedeutung. Und: Diese Projekte stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Der elf Jahre alte Leon kennt sich schon aus mit Druckverbänden und der Behandlung eines Menschen, der einen Stromschlag erlitten hat. Zusammen mit seinem neun Jahre alten Bruder Marlon besucht er die Jugendgruppe der Malteser.

Die Initiative Der Malteser Hilfsdienst mit seinen 170 ehrenamtlichen Helfern kümmert sich auch um den Nachwuchs. Er betreut 16 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 14 Jahren in zwei Gruppen, er hat 13 Schüler, die sich in der Jugendeinsatzgruppe engagieren, und kümmert sich an zwei Schulen in Konstanz um 70 Schulsanitäter. Die Mitwirkenden Familien wie Alexandra und Jörg Scholten mit den Kindern Marlon und Leon tragen besonders zum Zusammenhalt bei den Maltesern bei. Die Mama ist als Sanitäterin und in der Feldküche aktiv, der Vater unter anderem als Zugführer im Bevölkerungsschutz. Er half etwa in dem durch Hochwasser zerstörten Ahrweiler. Die Kinder besuchen Jugendgruppen.

Die 17 Jahre alte Sarah Morante hat die Malteser beim Mädelstreff kennengelernt und einen Kurs in Erster Hilfe bei ihnen absolviert. Inzwischen ist sie in dem von den Maltesern betreuten Sanitätsdienst ihrer Schule aktiv. Sie ist zur Stelle, wenn sich jemand im Chemieunterricht verbrannt hat oder in der Pause hingefallen ist.

Die 18 Jahre alte Rawan Rihawi kam im Jahr 2016 von Syrien nach Deutschland und wurde, wie sie berichtet, von den Maltesern unterstützt, sich in Deutschland zurechtzufinden. Inzwischen gehört die Schülerin selbst zu den Engagierten bei der Blaulichtorganisation. Sie ist auf dem Weg, Einsatzsanitäterin zu werden.

Alle vier Kinder und Jugendliche wollen beim Biwak dabei sein, dass die Malteser mit bis zu 50 Nachwuchskräften für den Sommer planen. Der Förderverein der Malteser bittet, das Vorhaben mit Spenden zu unterstützen.

„Man kann immer was Neues hinzulernen“, stellt Sarah Morante fest. Das Biwak will spielerisch an das Thema Bevölkerungsschutz heranführen, der dringend Nachwuchskräfte benötigt. Unter den Bevölkerungsschutz fallen unter anderem Hilfsaktionen bei Naturkatastrophen. Das Biwak soll aber auch die Zusammenarbeit fördern und die Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Es weist also über das rein Fachliche hinaus.

Der Spendenzweck Der Förderverein der Maltester bittet Bürger, ein Ausbildungsbiwak für Kinder und Jugendliche mit Spenden zu unterstützen. Die bis zu 50 Teilnehmer sollen mehr zum Thema Bevölkerungsschutz erfahren. Die Spenden werden für Sachmittel benötigt, die fürs Biwak wichtig sind. Die Kontoverbindung IBAN: DE08 6905 0001 0024 9785 53

Verwendungszweck: SÜDKURIER

Im Ausbildungsprogramm auf dem Camp erfahren Teilnehmer in verschiedenen Gruppen etwas zum Funken, über Tragetechniken und zur Orientierung im Gelände. Die Vollverpflegung übernimmt die Feldküche der Malteser, diese organisieren mit eigenen Bussen auch die Anfahrt in den Raum Bodman.

Der Förderverein der Malteser möchte die wissbegierigen Kinder und Jugendlichen unterstützen: Er bittet um Spenden fürs Benzin und für Verbrauchsmaterialien.

Warum ich mich hier engagiere

Susanne Heiß ist öffentlich als Stadträtin der Freien Wähler bekannt. Sie engagiert sich seit mehreren Jahren im Vorstand des Fördervereins der Malteser. Dort ist sie Schriftführerin und hält die Kontakte zur Presse. Die 57-Jährige betrachtet es grundsätzlich als befriedigend, sich sozial einzusetzen. | Bild: Claudia Rindt

Besonders gern engagiere sie sich für den Malteser Hilfsdienst, denn dieser sei breit aufgestellt, erzählt Susanne Heiß. Er kümmere sich um geflüchtete Mädchen, aber auch um Senioren, Betroffene von Demenz und Kranke. Er biete breite Möglichkeiten, sich einzubringen, ob bei Sanitätsdiensten bei Festen, ob im Café für Betroffene von Demenz oder im Besuchsdienst mit Hunden. „Das ist ein breites Feld, auf dem man etwas unterstützen und bewegen kann“, sagt Susanne Heiß.