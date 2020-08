Sie wollen ehrenamtlich helfen?

Wer an den Tafelladen-Geschäftstagen von 10 bis 14 Uhr mithelfen möchte, kann sich direkt mit Anita Hoffmann in Verbindung setzen via E-Mail an die Adresse ah.26@gmx.de oder unter (07531) 3610681, montags bis donnerstags ab 11 Uhr.