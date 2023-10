Die Konstanzer SPD und die Bürgergemeinschaft Petershausen haben dies nach langem Ringen durchgesetzt. Stadtrat Jürgen Ruff hofft, dass mit dem Projekt ein Paradigmenwechsel erreicht wurde: hin zum pragmatischen Handeln durch bürgerschaftliches Engagement, weg vom bürokratischen Verwaltungsakt. „Damit ginge die Aktion weit über das Aufstellen von zwei Tischgarnituren und ein paar Pflanzkästen hinaus.“ Er hofft aber auch, dass die große Umgestaltung des Platzes bald von der Stadt angepackt wird.

SPD und Bürgergemeinschaft benötigten einen langen Atem für den ersten, kleinen Schritt. Nahe der Platanen stehen nun drei Kästen mit Pflanzen und in deren Schatten zwei Holztische mit Bänken. Ergänzt wird das durch einen interkulturellen Begegnungspunkt mitten auf dem Platz. Dieser besteht aus Buchstaben, die das Wort Wir formen, und zur Bank gestaltet sind. David Tchakoura, Leiter der Stabsstelle International der Stadt, hat diesen errichten lassen.

Das Wir-Projekt Die Wir-Bank auf dem Benediktinerplatz ist ein Projekt der Internationalen Stadt. Bürger haben zunächst nur die Buchstaben Wir mit Bildern der Demokratie und des Zusammenhalts bemalt. Unter dem Künstler Bert Binnig und unter Beteiligung verschiedener Ämter wurden die Buchstaben in Lila, Orange und Türkis zur Bank gestaltet. Es geht darum, die Begegnung im Quartier zu verbessern und Verbindungen in der Nachbarschaft zu schaffen. Beim Benediktinerplatz handelt es sich um einen ehemaligen Exerzierplatz. Er liegt zwischen Polizeipräsidium, Archäologischem Landesmuseum, Jugend- und Sozialamt, Landratsamt und Wohnungsbaugesellschaft Konstanz.

SPD mobilisierte die Bürgergemeinschaft Petershausen

Wer das alles sieht, ahnt nicht, welche Mühen dahinter stehen. Das Drama begann im April 2021. Damals kam das Sozialforum der Sozialdemokraten zu dem Schluss, der dröge Benediktinerplatz müsse grüner gestaltet werden. Im Mai hatte die Gruppe unter Susanne Trunk-Dietrich Möglichkeiten ausgearbeitet, den Platz in ein Areal zu verwandeln, auf dem Menschen gern für eine Essenspause, zum Ausruhen und zum Austausch mit anderen verweilen.

Im Juni 2021 stellte die SPD-Fraktion den Antrag, die Stadt möge die Umgestaltung prüfen. Die SPD mobilisierte die Bürgergemeinschaft Petershausen, die sich hinter das Vorhaben stellte. Ende September 2021 die ernüchternde Antwort des Baubürgermeisters, man habe kein Personal und kein Geld. Es gab aber auch einen Hoffnungsschimmer. Die Reihe der Platanen solle um acht ergänzt werden und die HTGW wolle sich mit dem Platz beschäftigten. Doch es geschah erst einmal nichts.

SPD und Bürgergemeinschaft ließen nicht locker. Sie „nervten“ Wolfgang Treß vom Amt für Stadtplanung und Umwelt, so Jürgen Ruff. Es seien dann konkrete erste Schritte besprochen worden. Zudem gab es den neuen Finanztopf für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Aus diesem könnten Sofortmaßnahmen ohne langwierige Planungen finanziert werden, stellt Ruff fest.

Der Platz sei dabei ausdrücklich genannt. Nun bekamen die Initianten mit, dass David Tchakoura, seine Wir-Bank auf dem Benediktinerplatz aufstellen will. Für Christian Millauer, vom Vorstand der Bürgergemeinschaft, war klar: jetzt oder nie. „Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt.“

Pflanzkästen, Tische und Bänke wurden aufgestellt

Christian Millauer hatte Sorge, dass die Begrünung des Platzes mit einer Gesamtplanung immer weiter verschoben wird. Diese verschlinge viel Zeit und viel Geld. Um wenigstens einen ersten Schritt zu machen, habe man sich ans Vorhaben der Internationalen Stadt angeschlossen. In Lagern der Technischen Betriebe habe er die Pflanzkästen, Tische und Bänke entdeckt und so lange nicht locker gelassen, bis diese auf dem Platz aufgestellt waren.

Das Gießen der Bäume und Blumen in den Kästen übernehme ein Mitglied der Bürgergemeinschaft. Wer sich engagieren wolle, sei willkommen. Das Wasser stelle das Landratsamt zur Verfügung. Allein den Wasseranschluss zu finden, der keine zu lange Schlauchleitung erfordert, sei ein Großprojekt gewesen, so Millauer.

Susanne Trunk-Dietrich vom SPD-Vorstand geht davon aus, dass die jetzige Begrünung nur der erste Schritt war und bald etwas „Größeres“ entstehen kann. Weitere Parzellen könnten durch bürgerschaftliches Engagement gestaltet werden. „Hier ist noch Platz für einen Pausenwald“ hat jemand mit Kreide groß auf den Platz geschrieben. Er ist an drei Seiten von Platanen umgeben. Dazwischen stehen Bänke.

In jüngerer Zeit kamen Sitze aus Paletten hinzu und eine Wellenbahn für Rad- und Tretrollerfahrer. Dennoch blieb der Platz eine Steinwüste, die sich bei Sonne extrem aufheizt. Es gab schon viele Ideen, den Platz menschenfreundlicher zu gestalten. Auch für den Augustinerplatz und die Markstätte gibt es Pläne, diese grüner zu gestalten.

Denn klar ist: Auch in Konstanz machen sich die Auswirkungen des Klimawandels bemerkbar. In den vergangenen Jahren war es (zu) heiß und trocken. Die Bodenseeregion gilt als besonders anfällig für Starkregen oder Sturm. Das Junge Forum hat kürzlich im Technischen Ausschuss beantragt, den Klimaschutz und die Anpassungen an den Klimawandel automatisch in städtebauliche Wettbewerbe aufzunehmen. Dazu sind nach Auskunft des Bürgermeisters Karl Langensteiner-Schönborn noch Abstimmungen mit der Architektenkammer notwendig.