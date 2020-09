Wenn sich viele tausend Menschen in der Innenstadt aufhalten, zum Beispiel an Brückentagen, an Samstagen oder in den Ferien, kommt es zwangsläufig zu Stauungen. Etwa an Ampeln oder vor Läden, Gaststätten, Cafés und Buden.

Konstanz Die Tourismus-Branche leidet unter der Corona-Krise. Entlassungen bei Holidaycheck in Kreuzlingen, Reisebüros kämpfen ums Überleben Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Grün ist vor dem Gedränge

Ein handgemachtes Nadelöhr jedoch sorgt am Bahnhofsplatz seit Monaten alle paar Minuten für ein großes Menschenaufkommen – vor allem wenige Augenblicke, nachdem die Ampel beim Übergang zum Einkaufszentrum an der Ecke Bodanstraße grün anzeigt. Dann drängen sich die Menschen Schulter an Schulter zwischen dem Gebäude, in dem dereinst das Finanzamt ansässig war, und den Baustellenzäunen davor.

Von oben betrachtet wird die Enge des Durchgangs noch deutlicher. | Bild: Schuler, Andreas

Über rund 50 Meter ist an Social Distancing nicht zu denken. Und da unter freiem Himmel die wenigsten Menschen eine Maske tragen, ist der Schutz vor Viren kaum gegeben. „Wir nennen das nur noch die Corona-Gasse“, sagt Manfred Schneider, der in dem Gebäude eine Anwaltskanzlei führt.

Konstanz „Die halten Passanten zitternd einen Becher vors Gesicht. Das geht gar nicht.“ Es rumort unter den Bettlern in der Konstanzer Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Bis Frühjahr 2021 keine Besserung in Sicht...

Konstanz Kein Platz für Querdenker? In Konstanz herrscht wenig Freude über die geplante Demo der Corona-Maßnahmen-Kritiker Das könnte Sie auch interessieren

Laut Stadtverwaltung hat eine Überlinger Firma die eingezäunten Flächen für eine Baustelle für den Zeitraum vom 4. Februar 2019 bis 31. März 2020 beantragt. „Die Firma restauriert und renoviert das Casino Jackpot im Bahnhofsplatz 10 im Hinterhof sowie das Gebäude zum Bahnhofsplatz„, schreibt Ullrich Hilser von der Pressestelle der Stadt. „Das zuständige Architekturbüro teilt auf Anfrage mit, dass die Baustelleneinrichtungsfläche voraussichtlich noch bis ins Frühjahr 2021 benötigt wird.“

Passanten schieben den Zaun regelmäßig beiseite, um den Durchgang zu verbreitern. | Bild: Schuler, Andreas

Die eingezäunte Fläche wird „gelegentlich“ benötigt

Der gegenwärtige Fußweg mit 1,50 Meter Breite verlaufe an der Gebäudefassade entlang. Zuvor sei der Fußweg außen herum geführt. „Viele Passanten kümmerte das nicht, sie öffneten den Bauzaun und gingen durch den Baustelleneinrichtungsraum. Die Baustelle steht nicht still, gelegentlich wird Baumaterial angeliefert und im hinteren Gebäude verarbeitet“, so Ullrich Hilser. „Eventuell kann man den Fußweg auf zwei Meter verbreitern zur Einhaltung der Corona-Regeln, allerdings ist die eingezäunte Fläche laut des Architektenbüros ziemlich eng.“