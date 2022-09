Viele „Ah‘s“ und „Oh‘s“ erklangen im vergangenen Jahr erstmals nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter auf der Blumeninsel Mainau. Und 2022 wird es wohl genauso sein: Denn der Christmas Garden, bei dem mehrere Figuren und Lichtinstallationen die Insel zum Strahlen bringen, geht in die zweite Runde.

Wie es in einer Mitteilung der Mainau heißt, hat der Vorverkauf für das neu gestaltete Freiluft-Erlebnis bereits begonnen. Bei seiner Premiere im vergangenen Winter habe der Christmas Garden 65.000 Besucher auf die Insel Mainau locken können. Diese bestaunten die zahlreichen Licht-Spiele, von denen dieses Video einen Eindruck vermittelt.

Video: Jäckle, Reiner

Wie Christmas Garden auf die Energiekrise reagiert

Allerdings mischt sich in die Vorfreude auch Sorge. Wegen der aktuellen Krisensituation hat sich das Veranstalterteam gemeinsam mit der Mainau GmbH Gedanken darüber gemacht, wie man bei der Attraktion, die maßgeblich von der Beleuchtung lebt, noch mehr Energie sparen kann. Bei den kompletten Lichtinstallationen werde auf stromsparende LED-Technik gesetzt, die 80 Prozent weniger Strom verbraucht als herkömmliche Leuchtmittel. Und die Besuchszeiten fallen diesmal an den Wochentagen kürzer aus.

Die Ausrichter haben genau gerechnet: Pro Besucher werde die Veranstaltung für Beleuchtung und Beschallung 0,15 Kilowattstunden Strom verbrauchen, hieß es. Das entspreche einer 26-minütigen Nutzung eines Streamingdienstes in Full HD. Oder, um ein unpopuläres Beispiel zu nehmen: neun Minuten bügeln.

„Die größtmögliche Reduzierung des Stromverbrauchs hat für uns höchste Priorität“, betont Mainau-Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte. Und verwies darauf, dass von der Veranstaltung auch Arbeitsplätze in den sonst üblicherweise besucherschwachen Wintermonaten abhängen.

(Archivbild) Schwanensee auf der Mainau – natürlich tauchte auch der auf dem Bodensee zu findende und dort millionenfach fotografierte Vogel beim Christmas Garden 2021 auf. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Starttermin für den 2. Christmas Garden Insel Mainau ist der 22. November. Bis zum 8. Januar 2023 soll die Blumeninsel mitsamt ihren Gärten und den barocken Gebäuden wieder in einem farbenfrohen Gewand erscheinen. Zu sehen gebe es dabei kunstvolle Lichtfiguren, märchenhafte Leuchtarrangements und weitere Illuminationen. Zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr leuchtet es an einem rund zwei Kilometer langen Rundweg über die Insel – theoretisch zumindest.

Verkürzte Öffnungszeiten

„Wir haben die Publikumsfrequenz sehr genau analysiert und die letzten beziehungsweise die letzten beiden Einlasszeitfenster montags bis donnerstags in den ersten Wochen im Vergleich zum Vorjahr gestrichen“, sagt Uwe Hansmann, Presseverantwortlicher für die Veranstaltung. Bei einer durchschnittlichen Verweildauer der Besucher von anderthalb Stunden werde das Licht an diesen Tagen voraussichtlich bis zu eine Stunde früher ausgemacht.

Björn Graf und Bettina Gräfin Bernadotte eröffneten 2021 als Geschäftsführer der Insel Mainau mit dem Druck auf den roten Knopf symbolisch den Christmas Garden. | Bild: Nikolaj Schutzbach | SK-Archiv

Mainau-Geschäftsführer Björn Graf Bernadotte hofft auf viele begeisterte Gäste: „Nach dem erfolgreichen Debüt in der vergangenen Saison ist es schön, in Anknüpfung an die Lichterfest-Tradition in Schweden auch in diesem Jahr wieder den Christmas Garden im einzigartigen Ambiente der Mainau zeigen zu können. Dabei wird es neben einigen beliebten Installationen des letzten Jahres auch weitere Orte auf der Insel sprichwörtlich in einem ganz anderen Licht zu entdecken geben.“

(Archivbild) Jede Menge Lichter sind zu befestigen. Philipp Matt (links) und Andreas Holl beim Aufbau der Bienenwabe für den Christmas Garden 2021. | Bild: Nikolaj Schutzbach | SK-Archiv

Premiere für die illuminierten Weihnachtsgärten war 2016 in Berlin. Mittlerweile gibt es sie an neun Orten in Deutschland – neben der Mainau unter anderem auch in Stuttgart, Frankfurt am Main, Dresden und Köln. International sind sie in England, Frankreich, Polen und Spanien vertreten. Auch Rom soll zu den Standorten dazukommen.

Es handelt sich allesamt um Eigenproduktionen der Christmas Garden Deutschland GmbH. Für die Durchführung vor Ort hat das Unternehmen Partner ins Boot geholt – auf der Insel Mainau und im gesamten süddeutschen Raum ist das die C² Concerts GmbH aus Stuttgart. Karten ab 19,50 Euro für Erwachsene sowie 15 Euro für Kinder und Ermäßigte gibt es hier sowie unter der Tickethotline (040) 237240030. Inhaber einer Mainau-Jahreskarte zahlen etwas weniger für den Eintritt.