Es gibt viele Art und Weisen sich gegenseitig Liebe zu zeigen. Besonders am Valentinstag lassen sich Verliebte ganz unterschiedliche Dinge einfallen, um ihrem Partner eine Freude zu machen. In Italien ist es üblich, dass Paare am 14. Februar gemeinsam ein Vorhängeschloss an einem Brückengeländer befestigen und den Schlüssel anschließend ins Wasser werfen.

Seit einigen Jahren ist dieser Brauch in Konstanz angekommen. Doch halten die Geländer dem Gewicht der Verewigungen stand oder muss man die Liebesbeweise in Konstanz regelmäßig entfernen?

Was sind Liebesschlösser? Die sogenannten Liebesschlösser symbolisieren ewige Verbundenheit. Darunter versteht man spezielle Vorhängeschlösser, die Verliebte an Brückengeländern befestigen. Viele Pärchen lassen ihre Initialen oder ein für sie besonderes Datum eingravieren. Anschließend werfen sie die zugehörigen Schlüssel ins Wasser, wodurch sie ihre Liebesbeziehung als unzerbrechlich versinnbildlichen wollen.

Nur zwei der Liebesschlösser, die zu hunderten das Geländer rund um die Imperia säumen. | Bild: Paulina Daiber

In Konstanz verewigen sich Paare auf dem Steg rund um die Imperia und am Geländer der Fahrradbrücke. Am Valentinstag, 14. Februar, könnten es noch einige mehr werden. Doch auf diese Weise nimmt das Gewicht entlang der Brüstung nach und nach zu.

Dass das auf Dauer zum Problem werden kann, zeigte sich 2014 in Paris – der Stadt der Liebe. Dort führten Liebesschlösser zum teilweisen Einbruch eines Brückengeländers. Können die romantischen Symbole in Konstanz bleiben oder sollte man sie nicht besser entfernen?

Touri-Attraktion in Köln – aber in Berlin strafbar

Wo genau die Idee herkommt, Vorhängeschlösser als Zeichen beständiger Liebe zu verwenden, ist nicht ganz sicher. Aber vermutlich stehen sie ursprünglich nicht mit Liebe in Verbindung. Angeblich befestigten Auszubildende in Florenz, um ihren Abschluss zu feiern, die Schlösser ihrer ehemaligen Spinde an der ältesten Brücke über dem Fluss Arno.

Liebende sollen dies übernommen haben, um sich gegenseitig andauernde Zuneigung zu schwören. Jetzt ist es global verbreitet. In fast jeder Stadt finden sich Orte, an denen die Schlösser angebracht wurden – so auch in Friedrichshafen und Villingen.

Generell gibt es verschiedene Ansichten, ob die an Brücken befestigten Schlösser beseitigt werden sollten:

Die Hohenzollernbrücke in Köln hält der Last bis heute problemlos stand und Liebesschlösser werden wegen ihrem hohen touristischen Wert geduldet.

hält der Last bis heute problemlos stand und Liebesschlösser werden wegen ihrem hohen touristischen Wert geduldet. Dagegen muss man in Berlin ein Bußgeld zahlen, wenn man dabei erwischt wird, wie man ein Schloss an einem Brückengeländer hinterlässt. Denn dadurch können Rostschäden entstehen und bei einer großen Menge an Schlössern kann die Stabilität von Brücken gefährdet werden.

ein Bußgeld zahlen, wenn man dabei erwischt wird, wie man ein Schloss an einem Brückengeländer hinterlässt. Denn dadurch können Rostschäden entstehen und bei einer großen Menge an Schlössern kann die Stabilität von Brücken gefährdet werden. Auch die Stadt Konstanz befreite die Geländer der Fahrradbrücke schon einmal von ihrer Last: 2015 nahm man sie ab, um die Brücke zu sanieren.

Stellen Liebesschlösser in Konstanz ein Problem dar?

Heute sieht man an der Fahrradbrücke nur noch vereinzelt Liebesschlösser. Der Pressesprecher der Stadt Konstanz, Walter Rügert, erklärt, dass die Stadt die Liebessymbole regelmäßig entfernt. Grund dafür ist, dass die Seile der Fahrradbrücke aus Edelstahl seien. Die Schlösser würden häufig aus Eisen oder Stahl bestehen.

Die Kombination verschiedener Materialien könne die Seile auf Dauer beschädigen. Aus Sicherheitsgründen und um Unterhaltskosten zu sparen, ist es also besser, an einem anderen Ort ein Zeichen von unzerbrechlicher Liebe zu hinterlassen.

Ob Corinna und Peter noch ein Paar sind, ist dem SÜDKURIER leider nicht bekannt. | Bild: Paulina Daiber

Am Konstanzer Wahrzeichen sieht die Situation anders aus. Auf dem Steg rund um die Imperia, dessen Mieter die Bodensee-Schiffsbetriebe sind, werden die Vorhängeschlösser laut Christopher Pape geduldet. Der Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz erklärt, dass das Gewicht dem Geländer momentan nicht schade. Deshalb sollen bis jetzt noch keine Schlösser entfernt worden sein.

Wird die Last zu groß, müssen sie weg. Paare können momentan also sorglos ihre Liebe am Hafen in Konstanz verewigen und den Schlüssel zu ihrer Verbundenheit auf dem Grund des Bodensees versenken.