Heute ist es exakt zwei Wochen her, dass Manfred Lamersdorf zwei Gullis mit Zement verstopfte. Mit dieser Aktion wollte er darauf aufmerksam machen, dass die Ortsverwaltung Litzelstetten laut seinen Angaben über einen Zeitraum von drei Jahren den „fürchterlichen Zustand“ mit lärmenden Gullis nicht änderte, „obwohl ich mehrmals Sitzungen des Ortschaftsrates besuchte und auch den Mitarbeitern mehrmals die Problematik schilderte“, wie er sagt.

Konstanz Gulli mit Zement verstopft: Ein Mann aus Konstanz-Litzelstetten greift zu drastischen Maßnahmen, da er sich von der Ortsverwaltung im Stich gelassen fühlt Das könnte Sie auch interessieren

„Es wurde immer nur geredet. Mal war jemand hier, mal wurden irgendwelche Dinge versucht – gebracht hat aber alles nichts. Das Ende vom Lied: Ich habe schwere Schlafstörungen und bin krank geworden durch den Lärm, den die Autos verursachen, wenn sie drüber fahren“.

Gullis komplett erneuert

Vor einer Woche nun wurden die kompletten Anlagen inklusive Schacht erneuert. „Das hat aber nichts mit der Aktion des Herrn Lamersdorf zu tun“, erklärt Ortsvorsteher Wolfgang Gensle. „Auch er wurde schon im August von uns informiert, dass die Gullis ausgetauscht werden. Von daher habe ich kein Verständnis für seine Aktion. Es ist nicht richtig, wenn Bürger Selbsthilfe betreiben und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vornehmen.“

Und auch die Tatsache, dass die Presse von Manfred Lamersdorf darüber informiert wurde, bezeichnete der Ortsvorsteher als „grenzwertig“. Der Termin für den Austausch habe festgestanden „und das wusste auch Herr Lamersdorf„.

„Der Lärm ist immer noch da“

Eine schriftliche Bestätigung für diesen Termin gibt es laut Klaus Frommer, Verwaltungsleiter in Litzelstetten, jedoch nicht. „Das war eine mündliche Abmachung. Der Termin hat sich immer wieder herausgezögert.“ Er bezeichnet die neuen Gulli-Anlagen als „das Beste vom Besten“ was es in diesem Bereich überhaupt gebe, „das sind Luxusversionen. Jetzt kann sich Herr Lamersdorf nicht mehr beschweren“.

Wirklich? „Der Lärm ist immer noch da“, sagt der Betroffene. „Das liegt daran, dass nach wie vor Eisen auf Eisen liegt und kein Gummiboden eingebaut wurde. Hat die Ortsverwaltung tatsächlich drei Jahre benötigt, um so etwas zu fabrizieren? Eine einzige Katastrophe.“ Es sieht so aus, als würde der Konflikt zwischen Bürgen und Verwaltung in die nächste Runde gehen. „Ich halte jedenfalls nicht still“, so Manfred Lamersdorf.

Parkplätze werden nicht verlegt

Laut Anwohner habe die Ortsverwaltung mit dem Gedanken gespielt, die Parkpätze auf die Straßenseite mit den Gullis zu verlegen, damit dort kein Durchgangsverkehr mehr herrscht. „Das stand zwar kurz zur Debatte, kommt aber nicht in Frage“, sagt Klaus Frommer dazu. „Die jetzige Lösung ist perfekt.“ Laut Wolfgang Gensle müssen die neuen Anlagen erst noch abgenommen werden. „Man hört immer noch ein Geräusch, wenn Autos drüber fahren. Aber das ist doch völlig normal.“