Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben Anfang Februar auch in Konstanz viele Menschen schockiert. Sie sind bewegt und viele sind besorgt um Angehörige und Freunde, die in den Erdbebengebieten überlebt haben und jetzt dringend auf Hilfe angewiesen sind. Es mangelt an Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung.

Schon seit vielen Jahren schickt Ali Kayali von der Nothilfe Bodensee Lieferungen und Geld nach Syrien, um den Menschen vor Ort zu helfen. „Wir haben bestimmt schon 80 bis 90 Container geschickt“, sagt Ali Kayali. Nun wird eine neue Ladung gepackt, um auf den Weg in das Krisengebiet geschickt zu werden.

So kompliziert ist ein Transport

Kayali erklärt das Vorgehen: Der Weg der Güter beginnt in Konstanz. Sie werden gesammelt und in Container verpackt. Dann werden die Container nach Hamburg oder Rotterdam gefahren und auf ein Schiff geladen. Damit werden sie nach Mersin, in die Türkei gesendet, wo sie kontrolliert, umverpackt und auf einen Lastwagen geladen werden.

Mit dem türkischen Lkw werden die Güter zur syrischen Grenze gebracht. Dort werden sie erneut umgeladen und mit einem syrischen Laster zu einem Krankenhaus gebracht, in dem sie kurzzeitig gelagert werden. Von da aus werden sie in kleineren Mengen weitertransportiert und schließlich an die Bedürftigen verteilt.

Nothilfe Bodensee Die Nothilfe Bodensee ist als eingetragener Verein organisiert. Dem Verein gehören rund 50 Mitglieder an. Das Ehepaar Tami und Ali Kayali hat die Hilfe vor elf Jahren aufgebaut, Ali Kayal ist der Erste Vorsitzende, die von Amnesty International bekannte Roswitha Schmid verwaltet die Kasse. Der Lions Club unterstützt die Transporte jährlich mit 1500 Euro. Spendenkonto: DE76 6905 0001 0024 9456 10; Mail-Kontakt: kontakt@nothilfebodensee.de ; Weitere Informationen im Internet: www.nothilfebodensee.de

Die Hilfsgüter für die Erdbebengebiete in Syrien werden vorbereitet. | Bild: Lisa Seitz

Was wird dringend benötigt?

Dringend benötigt werden haltbare Lebensmittel, medizinische Dinge, wie Krücken, Rollstühle und Medikamente, sowie alle Sachen, die man eigentlich auch zum Camping braucht, wie zum Beispiel feste Zelte, Decken oder auch Notstromaggregate.

„Wir kriegen auch Müll“, berichtet Kayali. Man könne nicht alle Spenden verwenden, denn die Türken seien sehr streng. Nicht alle Sachspenden würde man über die türkische Grenze bekommen, erklärt er. Man dürfe zum Beispiel keine schon einmal getragenen Kleidung als Hilfsgüter über die Grenze bringen. Sie müssten neu sein, sagt er, sonst würden sie aus der Ladung entfernt.

Zwei Container sollten eigentlich dieses Mal gefüllt werden. Noch während die Sachspenden verpackt werden, sagt der Konstanzer: „Ich schätze, dass wir beide voll bekommen. Aber das, was bisher da ist, reicht nur für einen. Ich hoffe, dass noch mehr kommt und wir noch vielen Menschen helfen können.“

Der Wunsch nach neuen Möglichkeiten

Um den Menschen aus den Krisengebieten besser helfen zu können, wünscht sich Ali Kayali, dass er Notleidende für eine kurze Zeit auf eigene Kosten nach Deutschland holen könnte. Das Problem aber ist, dass die meisten Dokumente unter den Trümmern verschüttet sind.

Da es in Syrien keine Botschaften mehr gäbe, könnten keine neuen ausgestellt werden. Ohne Ausweisepapiere aber könnten sie nicht ausreisen. Kayali meint: „Es wäre leichter, den Leuten dann hier zu helfen.“ Über die momentanen Möglichkeiten sagt er: „Das, was wir machen, ist nur Schlafmittel, damit wir besser schlafen können.“

Mehrere Paletten Mehl werden für den Transport verladen. | Bild: Lisa Seitz

Die Hilfsbereitschaft in Konstanz sei super. Auch aus Mannheim habe die Nothilfe Bodensee eine großzügige Spende an Mehl erhalten, erzählt er. „Es gibt so viele Leute, die Geld gespendet haben oder Zelte und Notstromaggregate.“ Mit Blick auf die vielen Menschen, die ihm bei dem Transport helfen, sagt er: „ Ich kann nur Danke sagen und weiter so! Wir können jede Hilfe brauchen.“