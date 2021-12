von Jana Mantel

Ein Litzelstetter Ehepaar staunt beim Anmelden zur Impfung, als beide mitbekommen, dass die Aktion in der vergangenen Woche innerhalb von nur fünf Tagen auf die Beine gestellt wurde. Sie loben den professionellen und reibungslosen Ablauf.

Sonali Mhalas-Bartels, die die spontane Impfaktion im katholischen Gemeindezentrum Litzelstetten gemeinsam mit Hausarzt Roland Ballier organisiert hat, erklärt: „Ich wurde am Samstag von Ballier angerufen. Er hatte Impfstoff übrig, so kam ich zu meiner Booster-Impfung. Im Anschluss tauschten wir uns aus.“ Das Ergebnis war die Idee: eine Impfmöglichkeit in Litzelstetten zu organisieren.

Dabei ist ihnen wichtig, dass sie keinesfalls den Hausärzten vor Ort Termine wegnehmen wollen, im Gegenteil: „Wir wollen die Ärzte unterstützen und entlasten“, so Mhalas-Bartels. Ballier argumentiert: „Es ist erwiesen, dass wir nur eine Chance gegen das Virus haben, wenn wir so schnell und so viel wie möglich impfen.“

Die Aktion selbst fand im katholischen Gemeindehaus statt und war ehrenamtlich organisiert. Neben Roland Ballier impfte auch Elisabeth Betz, die in diesen Stunden wie ihr Kollege viel Dankbarkeit erfuhr: „Die Menschen waren froh, dass sie hier im Ort diese Gelegenheit bekommen haben! Als ich selbst davon erfuhr, habe ich mich sofort bereit erklärt, mitzuhelfen“, sagt die Ärztin.

Unterstützt wurden die Ärzte von Dorothea Meier-Zepf und Sonja Holzki, die ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen haben: „Viele Litzelstetter waren so glücklich über das Angebot!“ Organisatorin Sonali Mhalas-Bartels selbst ist zufrieden: „Heute wurden über 90 Personen geimpft und das haben wir mit einem kleinen ehrenamtlichen Team super hinbekommen.“

Auf die Frage, ob man das Team noch einmal buchen könnte, schmunzelt Ballier: „Wenn das Team wieder dabei ist, mache ich das gern. Allerdings wird es eher am mangelnden Impfstoff hängen“, spricht er ein heikles Thema an. Ob es erneut möglich sei, genügend Impfstoff zu bekommen, bleibe abzuwarten.