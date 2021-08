Konstanz vor 1 Stunde

Die echte Imperia soll durch Gift gestorben sein – an einem 15. August vor rund einem halben Jahrtausend

Auf ihrem Grabmal in der römischen Kirche San Gregorio Magno stand zu lesen: „Imperia, eine römische Kurtisane, würdig eines so großen Namens, das Muster einer unter Menschen seltenen Schönheit. Sie lebte 26 Jahre und 12 Tage. Sie starb 1511 am 15. August.“ Wer war die Frau, deren Namen über Konstanz hinaus bekannt ist?