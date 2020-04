Jeremias Heppeler geht unter, genauer: „darunter“. Der 31-jährige gebürtige Tuttlinger hat in Konstanz studiert, wurde 2017 mit dem städtischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Zu seinen Werken zählen Bilder, Musik, Texte und Filme und nun auch die experimentelle Hörspiel-Reihe „darunter“, die Science-Fiction und Horror mit Elementen von Franz Kafka vereint.

Kulturamt gibt 24.000 Euro für Digital-Clips

„Darunter“ ist als Reaktion auf die Corona-Pandemie entstanden. Das Projekt zählt zu den vom Kulturamt wegen der derzeitigen Ausnahmesituation geförderten digitalen Ideen. Weil Ausstellungen und Kooperationen des Kulturamts bis auf Weiteres abgesagt sind, wurden 24.000 Euro frei. „Aus diesem Topf fördern wir Künstler, die ihre Kunst in Form von Kultur-Clips präsentieren wollen“, sagt Amtsleiterin Sarah Müssig.

Das Projekt Kultur-Clips versus Corona Bei „Kultur-Clips vs. Corona„ handelt es sich um einen Fördertopf des Kulturamts Konstanz, um freie Künstler, Vereine und künstlerische Organisationen in der aktuellen Situation zu unterstützen. Das Kulturamt stellt die Projekte regelmäßig im Internet vor. Das erste geförderte war die Zeichen-Challenge der Kunstschule Konstanz. Dabei erhielten die Teilnehmer der derzeit ausgesetzten Kurse über die sozialen Medien Aufgaben zum Kreativ-Sein. Die Ergebnisse werden zunächst auf Facebook und Instagram veröffentlicht, in einer Zeit nach Corona sollen sie in einer Ausstellung präsentiert werden. Neben Jeremias Heppeler mit seinem Hörspiel wurden bislang außerdem die Tanzschule Tanz Raum für eine Performance auf dem Münster-Mittelturm oder die Kabarettistin Michaela Bauer gefördert, die als Putzfrau Elfriede – bekannt unter anderem von der Konstanzer Fasnacht – auf die derzeitige Corona-Krise blickt.

1000 Hörer für „darunter“-Premiere – Autor Heppeler ist zufrieden

Drei Folgen von „darunter“ sind erschienen, wöchentlich veröffentlicht Jeremias Heppeler eine neue. „Mit der Resonanz bin ich sehr zufrieden“, sagt er. Über Facebook, YouTube und Spotify habe die erste Ausgabe circa 1000 Hörer erreicht. „Mein ursprüngliches Ziel waren 200 Hörer, das ist natürlich ein gutes Gefühl“, sagt der 31-Jährige. Aufgezeichnet werden die Folgen im Homeoffice.

Jeremias Heppeler am Arbeitsplatz für sein aktuelles Hörspiel-Projekt „darunter“, das im Zuge der Corona-Pandemie entsteht. | Bild: privat

Das Feedback sei bisher nicht nur positiv und größer als bei nicht-digitalen Aktionen. Der Blick auf den Streaming-Riesen Spotify zeige: „Mehr als die Hälfte der Leute hören das Ganze komplett. Das ist top“, so Heppeler.

Aufzeichnungen, Lesungen, Theater-WG: Wie das Stadttheater seine digitalen Kanäle nutzt

Zwangsläufig ins Internet ausgewichen ist auch das Stadttheater. Statt mit großem Abschied auf 14 Jahre Intendanz unter Christoph Nix blicken zu können – Titel der aktuellen Spielzeit: Bella Ciao -, veröffentlicht das Theater online Mitschnitte früherer Inszenierungen, produziert Hörspiele und Lesungen oder stellt die Darsteller des Stücks „König Baabu“ vor.

Die Produktion mit Schauspielern aus Malawi, Togo, Burundi, Tansania und dem Kongo sollte Anfang April Premiere feiern und wurde nun verschoben. Die Flüge in die Heimatländer der Gäste sind eingestellt. Nun zeigen sie in Mini-Videoclips mit einem Augenzwinkern, wie sie ihren Alltag in der Konstanzer Theater-WG erleben.

Der stellvertretende Intendant, Daniel Morgenroth, erklärt: Ensemble wie Mitarbeitern fehle die Planungssicherheit, wann ein Theaterbetrieb – und sei es mit reduzierter Besucherzahl – wieder möglich sein wird. „Wir planen derzeit mit Mitte Juni oder Anfang Juli. Dazu gehört auch, den Münsterplatz bespielen zu können“, so Morgenroth.

Kann die Freilichtbühne am Münster dieses Jahr stattfinden?

Der Spielort unter freiem Himmel würde zumindest für ausreichend frische Luft sorgen. „Wir könnten uns auch vorstellen, dass die Zuschauer zu den Aufführugen einen Mundschutz tragen.“ Erfahrung beim Nähen derselben gibt es bereits: Die Schneiderei ist vor Wochen in die Produktion eingestiegen und versorgt medizinisches Fachpersonal kostenlos mit Masken.

Das größte Problem: Die als „Freilichtspektakel“ für 19. Juni angekündigte Uraufführung mit dem Arbeitstitel „Hermann der Krumme oder die Erde ist rund“ aus der Feder von Christoph Nix könnte unter die Rubrik Großveranstaltung fallen.

Der letzte großer Akt von Nix‘ erfolgreicher Zeit in Konstanz würde also dem bundesweit angeordneten Verbot zum Opfer fallen. Noch ist die Freilichtbühne jedoch nicht abgesagt, Theater und Stadt wollen sich in den kommenden Tagen weiter beraten.

Konzertabsagen der Südwestdeutschen Philharmonie Auch die Südwestdeutsche Philharmonie hat mit Bezug auf die Corona-Verordnung alle Eigenveranstaltungen mindestens bis zum 15. Juni 2020 abgesagt. Darunter sind zwei Abonnementkonzerte Ende April sowie im Mai, das Bruckner-Konzert im Münster am 2. Mai, das Konzert im Rahmen des Bodenseefestivals am 9. Mai, sowie zwei eduART-Konzerte und die geplanten Kammerkonzerte. Bereits erworbene Karten können laut Mitteilung der Philharmonie umgetauscht, erstattet oder gespendet werden.

Unsicherheit für Museen und ihre freiberuflichen Kräfte

Heftige Auswirkungen hat die Corona-Krise auch auf die Konstanzer Museen. So lange diese geschlossen bleiben, fallen nicht nur Einnahmen aus den Besuchertickets weg. Der Direktor der städtischen Museen , Tobias Engelsing, zählt auf: Erlöse aus den Shops, den Cafés, aus Führungen oder durch organisierte Exkursionen – vorerst alles passé.

Die Haushaltssperre der Stadtverwaltung – sie mahnt alle Fachämter zum Sparen an – verhindere, dass künftige Projekte geplant werden könnten. „Auch unseren zahlreichen freiberuflichen Kräften können wir keine neue Aufträge erteilen und so dazu beitragen, sie über Wasser zu halten“, sagt Engelsing.

Auch die städtischen Museen in Konstanz haben sich umgestellt und verlegen ihre Arbeit – so weit dies möglich ist – auf digitale Kanäle. | Bild: Städtische Museen Konstanz

Museums-Direktor rechnet mit finanziellem „Massaker„ an kommenden Etats

Hinzu geselle sich die Frage: Wie sollen mit Partnern Vereinbarungen geschlossen werden können, wenn nicht absehbar ist, wie die künftigen Etats aussehen? „Die massiven Steuerausfälle der Kommune werden die Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2021/22 vermutlich zu einem Massaker machen“, befürchtet der Museumsdirektor und geht davon aus, dass der Kulturbereich „als Erstes Federn lassen“ muss.

Ein Vorteil bringe die Krisensituation dennoch mit sich: „Je schlechter es den Menschen geht, desto größer ist das Bedürfnis nach den Segnungen der Kultur“, fasst Engelsing zusammen und spricht dabei wohl dem Podcaster Jeremias Heppeler ebenso aus der Seele wie den Machern des Theaters oder den vielen anderen kleinen und großen Kultur-Einrichtungen der Stadt.