Lodi/Konstanz vor 1 Stunde

Die Corona-Pandemie traf die Lombardei besonders hart. Wie geht es den Menschen in Lodi, der italienischen Partnerstadt von Konstanz, heute?

Lodi, die Konstanzer Partnerstadt, liegt in der Lombardei. In dieser Region wurden Anfang 2020 die ersten Menschen in Italien positiv auf das Corona-Virus getestet. Kurz darauf traf die Pandemie ganz Norditalien besonders hart. Mehr als ein Jahr ist seitdem vergangen – und die Lage hat sich deutlich entspannt. Zeit, um die Partnerstadt zu besuchen und mit den Menschen dort über die vergangenen Monate zu sprechen.