Laut Polizei ging am vergangenen Mittwoch der Notruf um kurz vor 19 Uhr ein. Ein Mann soll ins Wasser gegangen und verschwunden sein, meldete sein Begleiter. Drei Stunden lang suchten die Einsatzkräfte der DLRG samt Tauchern, die Wasserschutzpolizei (Wapo) und Rettungshubschrauber Christoph den See im Bereich Bodensee-Therme ab. Die Suche nach ihm wurde am späten Abend ergebnislos enden.

Konstanz Vermisster am Konstanzer Seeufer: Taucher, Hubschrauber, Boote und Spürhund suchen bis in den späten Mittwochabend

Am Donnerstag ab 8.30 Uhr versuchten es die Retter noch einmal. Im Einsatz war die Wasserschutzpolizei mit zehn Tauchern sowie einem Helikopter. Gegen 13 Uhr wurde die Suche endgültig erfolglos abgebrochen. Streifen der Wapo hielten im möglichen Unglücksbereich weiterhin die Augen offen.

Am Sonntag, 8. August, traf die Bundespolizei den vermissten Mann wohlbehalten an. Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof in Konstanz stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei fest, dass es sich bei einer kontrollierten Person um den Vermissten handelt und verständigten die Wasserschutzpolizei Konstanz.