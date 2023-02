Die Verwunderung war bei manchem Fußgänger und manchem Busfahrgast groß: Die Deutsche Bahn hatte für Fasnachtsmontag, 20. Februar, eine Sperrung des Bahnübergangs Wollmatingen (Riedstraße) angekündigt. Sie sollte um 19 Uhr beginnen und bis Dienstag, 6 Uhr morgens, andauern. Auch der Stadtbusverkehr sollte umgeleitet werden.

Doch dann passierte: Nichts. Der Bahnübergang wurde nicht gesperrt. Die Stadtbusse fuhren am Montagabend dennoch eine Umleitung und nicht die gewohnten Routen. Für den Dienstagabend war eine zweite Sperrung wegen Gleisbauarbeiten angekündigt, dieses Mal am Bahnübergang Petershausen/ Schneckenburgstraße. Am Dienstagvormittag teilt die Stadtverwaltung aber mit, dass die Bahn die Arbeiten und damit die Sperrung abgesagt habe – ohne eine Angabe von Gründen.

Gleisstopfarbeiten werden verschoben

Eine Nachfrage bei der Bahn hilft, die Situation aufzuklären: Geplant waren Gleisstopfarbeiten an beiden Bahnübergängen. Dabei wird der Schotter im Gleis mithilfe einer Gleisstopfmaschine wieder aufgefüllt, verdichtet und gleichmäßig verteilt, wie eine Sprecherin der Bahn erläutert. Dies wiederum sorge dafür, dass die Gleise und die Schwellen in der richtigen Position liegen und ein reibungsloser Zugverkehr möglich sei. „Es ist eine Arbeit, die in regelmäßigen Abständen gemacht werden muss – aber nicht zu einem genauen Zeitpunkt“, erläutert die Sprecherin.

Am Montag, 20. Februar, aber sei der mit der Aufgabe betraute Mitarbeiter und seine Vertretung kurzfristig erkrankt, so dass die Arbeiten abgesagt und verschoben werden mussten. Die Stadt Konstanz habe man darüber erst kurzfristig informiert. Das bestätigen die Stadtwerke Konstanz: Die Absage der Bahn habe die Stadtwerke nicht mehr rechtzeitig erreicht, schreibt Sprecher Christopher Pape auf Anfrage. Daher sei die Umleitung am Montagabend umgesetzt worden.

Wann die Arbeiten nun nachgeholt werden, ist noch unklar. „Wann das gemacht wird, ist im Moment in Klärung“, sagt die Bahnsprecherin. Und vielleicht kann die Busumleitung dann ganz in Ruhe erneut eingerichtet werden.