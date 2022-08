Am Freitagabend haben Niederschläge und Unwetter im östlichen Landkreis Konstanz zu einer Vielzahl von Polizei- und Feuerwehreinsätzen geführt. Entsprechend der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes überquerte ab ca. 22:00 Uhr eine Kaltfront den westlichen Bodensee.

Im Stadtgebiet Konstanz, dem Gebiet der Gemeinde Reichenau und in Allensbach wurden mindestens 50 Wassereinbrüche überwiegend in Wohngebäude gemeldet. Teilweise wurden Straßen überflutet und Kanaldeckel aus den Abwasserschächten gespült. Die Feuerwehr war ab dem späteren Abend bis in die Nachtstunden im Einsatz.

Im Bereich der ausgebauten B33 musste die Anschlussstelle Allensbach-Mitte zeitweise durch die Polizei gesperrt werden. Hier hatte sich in der Unterführung eine Wasseransammlung gebildet. Der durch das Unwetter entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Es kam zu keinen Personenschäden.