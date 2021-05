Konstanz vor 40 Minuten

Die Arbeiten am Sternenplatz sind beendet: Ab Freitag ist der Zugang zum Bus barrierefrei

Die Bushaltestellen am Sternenplatz Ost sind ab Freitag, 28. Mai, offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Stadtbusse fahren somit die Haltestellen in beide Fahrtrichtungen wieder wie gewohnt an, teilte die Stadtverwaltung in einer Pressenotiz mit.