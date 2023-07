Eine Decke auf einer Wiese, die Vögel zwitschern, im Hintergrund das Bodenseepanorama, dazu gute Gesellschaft und leckeres Essen. Ein Picknick ist der ideale Plan für einen gemütlichen Sonntag oder ein entspanntes Beisammensein an der frischen Luft mit Familie und Freunden.

Die Mahlzeit im Grünen steht und fällt mit dem richtigen Ort. Und der ist nicht so einfach zu finden. Nicht zu viele Menschen, nicht in der prallen Sonne, gut erreichbar – und am besten mit Seeblick. Damit Sie das nächste Picknick entspannt planen können, haben wir hier die zehn schönsten Orte für ein Picknick in Konstanz und Umgebung für Sie.

Picknick im Seeburgpark mit Tiergehege und Aussichtsturm

Der Seeburgpark liegt direkt am See in Kreuzlingen und ist mit einem Spaziergang durch klein Venedig in wenigen Minuten vom Konstanzer Bahnhof aus zu erreichen. Dort gibt es nicht nur einen schönen Ausblick auf den See und weitläufige Grünflächen, sondern auch einige Tiergehege und einen Aussichtsturm.

Die Bäume sind die Stars bei an aktuellen Führungen im Seeburgpark. | Bild: Thomas Meier-Löpfe

Tierbeobachtung bei einem Picknick im Wollmatinger Ried

Das Wollmatinger Ried ist ein Naturschutzgebiet am Rande von Konstanz und von der Bushaltestelle Fritz-Arnold-Straße in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Dort kann man auf gut begehbaren Wegen durch das Ried bis zum Seerhein laufen. Mit etwas Glück gibt es dort verschiede Vogelarten, Rehe und sogar Biber zu sehen. Vom Ufer aus hat man einen wunderschönen Blick auf das Schweizer Städtchen Gottlieben und die vielen Bäume spenden angenehmen Schatten.

Im Wollmatinger Ried (gegenüber das Schweizer Dörfchen Gottlieben) klatschen die Wellen gegen das Ufer. Eine kleine Steinfigur konnte das Wasser jedoch noch nicht zerstören. | Bild: Timm Lechler

Baden und Picknicken an den Schmugglerbuchten

Badefreunde aufgepasst: Wer sich zwischen den Mahlzeiten gerne eine Abkühlung gönnt, ist an den Schmugglerbuchten genau richtig. Direkt am See gelegen und von der Seestraße einfach zu Fuß zu erreichen, kann man es sich zwischen den Büschen und Bäumen gemütlich machen. Besonders am Wochenende kann es hier allerdings schnell voll werden, denn die Plätze am Ufer sind heiß begehrt.

Bodenseeidylle in den Schmugglerbuchten | Bild: Eva Marie Stegmann

Radtour zum Schweizer Kuhorn

Wer vor seinem Picknick Lust auf einen ausgedehnten Spaziergang oder eine Radtour hat, der kann sich auf den Weg zum Kuhhorn machen. In Tägermoos direkt am Seerhein findet sich die Badestelle Kuhhorn. Für ausreichend Schatten sorgen große Bäume und der Zugang zum Wasser lädt zur Abkühlung vor dem Essen ein.

Das Kuhhorn mit kleinem Strand an Seerhein | Bild: Steinert, Kerstin

Tägerwieler Strandbad mit schattigen Plätzchen direkt am Seerhein

Nur ein kleines Stück weiter am Ende der Badisstraße findet sich das Tägerwiler Seerheinbad. Auch dort finden sich schattige und sonnige Plätzchen für die Picknickdecke direkt am Seerhein. Sollte also für jeden Picknick-Typen etwas dabei sein.

Picknick auf der Liebesinsel vor der Insel Mettnau

Für alle, die vor dem Picknick ein Abenteuer wollen, ist die Liebesinsel ein Stück vor der Insel Mettnau genau das richtige. Zu erreichen ist sie mit dem Boot oder dem Stand-Up-Paddleboard. Wer besonders sportlich ist, kann auch schwimmen. Auf der Insel angekommen lässt sich die Ruhe in mitten des Sees genießen.

Die Liebesinsel von oben | Bild: Achim Mende

Hochwart Reichenau mit Sonnenuntergangspanorama

Besonders für ein abendliches Picknick mit Sonnenuntergangspanorama ist dieser kleine Hügel auf der Insel Reichenau geeignet. Zu erreichen mit dem Fahrrad oder dem Auto, ist die kleine Wiese perfekt für die Picknickdecke.

Hochwart Reichenau im Licht der Abendsonne | Bild: Robert Hahn Bauer

Bismarckturm mit Blick über Konstanz und Sicht auf die Alpen

Wer beim ein ganz besonderes Panorama in vollen Zügen genießen möchte, ist hier richtig. Vom Bismarckturm aus hat man einen Blick über Konstanz, den See, und bei klarer Sicht auch über die Alpen. Zum Turm kommen Picknick-Freunde entweder mit dem Auto über den Raitebergweg, mit dem Bus über die Haltestelle Friedhof. Es gibt zwei Feuerstellen, die die Wiese vor dem Bismarckturm zu einem beliebten Platz machen, um den Abend ausklingen zu lassen.

Der Bismarckturm auf dem Reiteberg mit Blick auf Konstanz und den See | Bild: Lukas Ondreka

Grillen und Picknicken am Purren

Nicht direkt am See, dafür mit einer tollen Aussicht gelegen ist der Grillplatz am Purren. Ein schöner Platz für ein entspanntes Picknick, oder um einfach nur von einer der Bänke das Panorama genießen. Zu erreichen ist der Aussichtspunkt mit dem Fahrrad oder zu Fuß, aber auch mit dem Auto über die Straße Zum Purren, oder mit dem Bus über die gleichnamige Haltestelle.

Der Aussichtspunkt am Purren bietet sonnige und schattige Plätzchen | Bild: Scherrer, Aurelia

Natur pur im Dingelsdorfer Ried

Wer für sein Picknick Natur pur sucht, wird im Dingelsdorfer Ried fündig. Etwas abgelegen, finden hier vor allem passionierte Spaziergänger ein geeignetes Ziel. Das Auto kann am Waldparkplatz Brandberg abgestellt und das Ried in etwa 20 Minuten Fußweg erreicht werden. Der Weg lohnt sich. Es wartet ein See inmitten der Natur.

Das Dingelsdorfer Ried mit einer Vielfalt an Natur | Bild: Robert Hahn Bauer

Picknick am Mindelsee

Picknick am See geht nicht nur am Bodensee. Auch am Mindelsee lässt sich hervorragend die Picknickdecke ausbreiten. Am Parkplatz Mindelsee kurz vor Möggingen kann das Auto abgestellt werden. Für Spazierfreunde gibt es dort viele Wege und Pfade durch die Natur, aber auch die Möglichkeit im See baden zu gehen.

Die Natur um den Mindelsee eignet sich hervorragend für ausgedehnte Waldspaziergänge | Bild: Johanna Auer

Egal an welchem Ort Sie sich zum Picknick niederlassen, es ist wichtig Rücksicht auf die Natur und den Lebensraum der Tiere zu nehmen. Machen Sie deshalb kein Feuer an Orten die nicht dafür ausgewiesen sind, und nehmen Sie ihren Müll immer wieder mit.