Wie die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einsatz, dessen Verlauf selbst die Beamten staunen ließ. In der Nacht zum Freitag entdeckte eine Polizeistreife einen Mann, der gegen 1 Uhr nachts auf einem Lastenfahrrad in ausgedehnten Schlangenlinien in der Wollmatinger Straße unterwegs war.

Konstanz Chronologie einer lauten Nacht: Wie ein Anwohner und die Polizei die Vorfälle beim Konstanzer Schänzle am Wochenende erlebt haben Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizisten haben den 30-Jährigen daraufhin angehalten und zum Atemalkoholtest gebeten. Die Kontrolle ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe abnahm, um den Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr zu überprüfen. Anschließend sollte ein Bekannter des betrunkenen Radfahrers diesen im Krankenhaus abholen.

Als der Freund des Radlers jedoch vor Ort aufkreuzte, stellten die Beamten auch bei ihm Alkoholgeruch fest. Zudem hatte die Bundespolizei kurz zuvor ihren Kollegen der Landespolizei mitgeteilt, dass der Mann auf der Fahrt zur Klinik deren Haltezeichen missachtet habe. Der 34-Jährige musste das Auto stehen lassen. Auch er wurde zum Aderlass gebeten. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige.