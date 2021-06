Marco-Timo Vicente Horta besitzt nicht nur die portugiesische Staatsbürgerschaft – es besteht auch eine gewisse Ähnlichkeit zum vielleicht bekanntesten Mann der iberischen Halbinsel: nämlich Cristiano Ronaldo.

Marco-Timo Vicente Horta. | Bild: Schuler, Andreas

Diese Feststellung hört der 27-Jährige natürlich öfter – und durchaus auch gerne, wie das charmante, aber auch ein wenig verlegene Lächeln verrät. „Er ist ein sensationeller Fußballer“, sagt Marco Horta, Sohn des Konstanzer Immobilienhändlers Carlos José Vicente Horta. Vater und Sohn besitzen die portugiesische Staatsbürgerschaft, Marco wegen der Mutter zusätzlich noch die deutsche.

Welchen Tipp geben die portugiesischen Fans ab?

Marco-Timo Vicente (rechts) und Carlos José Vicente Horta besitzen die portugiesische Staatsbürgerschaft. | Bild: Schuler, Andreas

„Ich tippe 2:1 für uns“, sagt Carlos, der in Lissabon auf die Welt kam und als Dreijähriger mit seiner Familie nach Konstanz zog. „Aber es wird total schwer, denn die Deutschen sind eine Turniermannschaft, die sich auf jeden Fall steigern wird.“

Marco, der sich dem Tipp des Vaters anschließt, wird sich das Spiel mit Freunden in Allensbach in einem Garten anschauen, Carlos daheim auf dem Sofa mit Ehefrau und ebenfalls mit Freunden. „Echt schade, dass Deutschland, Portugal und Frankreich in einer Gruppe spielen“, erzählt er. „Eine dieser tollen Mannschaften muss dann vielleicht leider ausscheiden. Das ist echt blöd.“ Immerhin: Als einer der besten vier Gruppendritten würde auch der Sprung ins Achtelfinale glücken.

Was bedeutet der Name Horta? Der Name Horta bedeutet übersetzt übrigens Gemüsegarten, die portugiesische Stadt Horta ist Verwaltungssitz der zu den Azoren gehörenden Insel Faial. Die Wurzeln der Konstanzer Hortas sind jedoch in Lissabon.

Zurück zu Ronaldo. Also zum echten. „Ich liebe ihn“, sagt der Vater. „Klar, er weiß sich perfekt zu vermarkten, das mögen Deutsche nicht so sehr. Aber er ist nicht tätowiert, geht regelmäßig Blut spenden, weil er das für wichtig hält, ist im Training immer der Erste und danach der Letzte, der geht“, sagt er. „Ich weiß, dass er privat ein ganz normaler, freundlicher und bodenständiger Mensch ist.“

Und auf welchen Endstand hoffen die deutschen Fans?

Natascha Burghardt und ihr Lebensgefährte Thomas Krieg vom Strandbad-Bistro Dingelsdorf drücken der deutschen Mannschaft die Daumen. | Bild: Schuler, Andreas

Natascha Burghardt und ihr Lebensgefährte Thomas Krieg haben am Samstag während des Spiel voraussichtlich jede Menge zu tun – wenn denn das Wetter so schön wird wie prognostiziert. Natascha Burghardt ist die Pächterin des Strandbad-Bistros in Dingelsdorf. „Wir haben in der Küche einen kleinen Fernseher, auf den wir ab und zu mal schauen können“, erklärt sie.

Der 48-jährige Thomas Krieg war zu seiner aktiven Zeit ein in Konstanz bekannter und erfolgreicher Fußballer. Seiner Einschätzung nach haben die Deutschen gegen Frankreich gar nicht so schlecht gespielt – trotz der 0:1-Niederlage.

„Das Eigentor war unglücklich. Aber viel zugelassen haben wir nicht. Es fehlt aber Kimmich im Mittelfeld, der die Stürmer besser einsetzen kann“, sagt er. „Auf Außen kommt er nicht so zur Geltung. Hoffentlich darf er gegen Portugal wieder in der Mitte ran.“ Dann würde er auf einen Erfolg der Deutschen hoffen. „Ich denke, dass wir 2:1 gewinnen. Portugal ist nicht so stark wie Frankreich.“